Динамо - Яблонец: где смотреть матч

Фото: "Динамо" - "Яблонец" (facebook.com/fcdynamoua)

Где и когда начнется заключительный поединок группового этапа Лиги Европы

Киевское "Динамо" дома будет принимать чешский "Яблонец" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры отдают явное предпочтение команде Александра Хацкевича.

13 декабря 19:55

Киев, НСК "Олимпийский"

"Динамо" 13 декабря проведет последний матч группового этапа Лиги Европы против команды из Чехии "Яблонца".

В прямой трансляции игру покажет телеканал "Футбол 1". Начало встречи - в 19:55. Кроме того, начиная с 19:00, эксперты в студии программы "Путь в Баку" обсудят будущую дуэль, а после финального свистка подведут ее итоги.

Напомним, "Динамо" еще в предыдущем поединке гарантировало себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места.