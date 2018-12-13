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Динамо - Яблонец: где смотреть матч

Новости » Спорт    13.12.2018 - 14:58
Динамо - Яблонец: где смотреть матч
Фото: "Динамо" - "Яблонец" (facebook.com/fcdynamoua)

Где и когда начнется заключительный поединок группового этапа Лиги Европы

Киевское "Динамо" дома будет принимать чешский "Яблонец" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры отдают явное предпочтение команде Александра Хацкевича.

13 декабря 19:55
Киев, НСК "Олимпийский"

 

"Динамо" 13 декабря проведет последний матч группового этапа Лиги Европы против команды из Чехии "Яблонца".

В прямой трансляции игру покажет телеканал "Футбол 1". Начало встречи - в 19:55. Кроме того, начиная с 19:00, эксперты в студии программы "Путь в Баку" обсудят будущую дуэль, а после финального свистка подведут ее итоги.

Напомним, "Динамо" еще в предыдущем поединке гарантировало себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места.

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