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Динамо - Яблонець: де дивитися матч

Новини » Спорт    13.12.2018 - 14:58
Динамо - Яблонець: де дивитися матч
Фото: "Динамо" - "Яблонець" (facebook.com/fcdynamoua)

Де і коли почнеться заключний поєдинок групового етапу Ліги Європи

Київське "Динамо" вдома прийматиме чеський "Яблонець" в рамках заключного туру групового етапу Ліги Європи. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери віддають явну перевагу команді Олександра Хацкевича.

13 грудня 19:55
Київ, НСК "Олімпійський"

 

"Динамо" 13 грудня проведе останній матч групового етапу Ліги Європи проти команди з Чехії "Яблонця".

У прямій трансляції гру покаже телеканал "Футбол 1". Початок зустрічі - о 19:55. Крім того, починаючи з 19:00, експерти в студії програми "Шлях до Баку" обговорять майбутню дуель, а після фінального свистка підведуть її підсумки.

Нагадаємо, "Динамо" ще в попередньому поєдинку гарантувало собі вихід в плей-офф Ліги Европи з першого місця.

Суперник "Динамо" по Лізі Європи звільнив головного тренера "Динамо" буде сіяним на жеребкуванні плей-офф Ліги Європи
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