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"Динамо" – "Бешикташ": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Фото: Столичний гранд вибив "Аріс" у попередньому раунді (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи 2023/24 київське "Динамо" прийме "Бешикташ" зі Стамбула в Румунії.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.

Матч "Динамо" – "Бешикташ" відбудеться 24 серпня у Бухаресті. Поєдинок прийме стадіон "Рапід-Джулешті". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 20:00.

Де дивитися матч "Динамо" – "Бешикташ"

Уболівальники матимуть доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. Третій матч "біло-синіх" у єврокубках цьогоріч покажуть на телеканалі 2+2. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. До та після зустрічі в ефірі будуть аналітичні студії, а переглянути матч можна буде на YouTube-каналі "Динамо" безпосередньо в цій новині.

 

 

Прогноз букмекерів на матч "Динамо" – "Бешикташ"

Спеціалісти контори Favbet визначили фаворитом поєдинку "чорних орлів". На перемогу стамбульців виставили коефіцієнт 1,99. Тим часом на "динамівців" запропонували бал 4,15. Трохи вірогіднішою стала навіть нічия – кеф 3,85.

Футбольні оптимісти можуть закластися на перемогу "Динамо" з рахунком 2:1 із космічним коефіцієнтом 31,00. Персональні ж фанати Сергія Сидорчука закладуться на гол капітана українців із перспективним кефом 7,00. Варіант із голами обох команд у кожному з таймів збільшить виграш у 10,5 разів.

 

 

Орієнтовні склади на матч "Динамо" – "Бешикташ"

"Динамо": Бущан – Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Беніто, Буяльський, В. Волошин – Ванат

"Бешикташ": Гюнок – Розьє, Амарті, Коллі, Масуаку – Учан, Хаджіахметовіч – Булут, Фернандеш, Ребіч – Абубакар

 

Переможець протистояння з двох матчів вийде в груповий етап третього за рангом єврокубка. Натомість невдаха битви вилетить із єврокубків 2023/24. Матч-відповідь зіграють 31 серпня у Стамбулі.

До слова, напередодні "Дніпро-1" розписав нічию з трнавським "Спартаком" у кваліфікації Ліги конференцій.

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