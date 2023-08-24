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"Динамо" – "Бешикташ": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Фото: Столичный гранд выбил "Арис" в предварительном раунде (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

В первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы 2023/24 киевское "Динамо" примет "Бешикташ" из Стамбула в Румынии.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч "Динамо" – "Бешикташ" состоится 24 августа в Бухаресте. Поединок примет стадион "Рапид-Джулешти". Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00.

Где смотреть матч "Динамо" – "Бешикташ"

Болельщики получат доступ к трансляции в цифровом вещании T2. Третий матч "бело-синих" в еврокубках в этом году покажут на телеканале 2+2. Также трансляция будет доступна на YouTube-канале Football Hub До и после встречи в эфире будут аналитические студии, а посмотреть матч можно будет на YouTube-канале "Динамо" прямо в этой новости.

 

 

Прогноз букмекеров на матч "Динамо" – "Бешикташ"

Специалисты конторы Favbet определили фаворитом поединка "черных орлов". На победу стамбульцев выставили коэффициент 1,99. Тем временем на динамовцев предложили балл 4,15. Чуть более вероятной стала даже ничья – кэф 3,85.

Футбольные оптимисты могут заложиться на победу "Динамо" со счетом 2:1 с космическим коэффициентом 31,00. Персональные же фанаты Сергея Сидорчука заложатся на гол капитана украинцев с перспективным кэфом 7,00. Вариант с голами обеих команд в каждом из таймов увеличит выигрыш в 10,5 раз.

 

 

Ориентировочные составы на матч "Динамо" – "Бешикташ"

"Динамо": Бущан – Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Бенито, Буяльский, В. Волошин – Ванат

"Бешикташ": Гюнок – Розье, Амарти, Колли, Масуаку – Учан, Хаджиахметович – Булут, Фернандеш, Ребич – Абубакар

 

Победитель противостояния из двух матчей выйдет в групповой этап третьего по рангу еврокубка. В свою очередь неудачник битвы вылетит из еврокубков 2023/24. Ответный матч сыграют 31 августа в Стамбуле.

К слову, накануне "Днепр-1" расписал ничью с трнавским "Спартаком" в квалификации Лиги конференций.

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