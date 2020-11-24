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"Барселона" разгромила "Динамо" и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Киев, Вторник 24 ноября 2020 23:58
"Барселона" разгромила "Динамо" и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Фото: "Барселона" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

"Барселона" разгромили киевское "Динамо" в 4 туре группового раунда Лиги чемпионов. Матч в Киеве на НСК" Олимпийский "завершился со счетом 4:0.

Счет был открыт на 52 минуте усилиями Десна. Через 5 минут забил Брейтуэйт, вскоре датчанин оформил дубль, реализовав пенальти. А уже в компенсированное время точку в матче поставил Антуан Гризманн.

"Барселона" взяла максимум очков за первый круг турнира, тогда как "Динамо" - лишь одно очко. Каталонцы уже не опустятся ниже второго места.

Правда это поражение не повлияло на турнирную ситуацию для "бело-синих" учитывая поражение "Ференцвароша" в Турине против "Ювентуса", которое также гарантировало себе выход в 1/8 финала турнира.

Киевляне продолжают занимать третье место в таблице, опережая будапештскую команду по дополнительным показателям.

В следующем туре киевское "Динамо" сыграет гостевой поединок против туринцев, а каталонская Барселона отправится в гости к венгерскому "Ференцварошу".

Напомним, накануне игры "бело-синие" не досчитались сразу 15 футболистов.

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