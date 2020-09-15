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Динамо - АЗ: где смотреть матч Лиги чемпионов

Автор: Вера Олейник

Трансляция дебютной игры Мирчи Луческу в еврокубках с киевлянами

Киевское "Динамо" стартует в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда против голландского "АЗ Алкмар". По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Мирчи Луческу.

15 сентября 20:00
Киев, НСК "Олимпийский"

Игра между вице-чемпионами Украины и Нидерландов состоится во вторник, 15 сентября, в Киеве при пустых трибунах НСК "Олимпийского". Время начала встречи - в 20:00. Матч в прямом эфире покажет телеканал "2+2". Трансляция традиционно начнется пятью минутами ранее.

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Также в прямом эфире поединок можно посмотреть на Youtube-канале Football Hub и клубном канале "Динамо".

История противостояний

Киевляне дважды пересекались с АЗ в своей истории. Обе победы на групповом раунде Лиги Европы осенью 2010 года одержали "бело-синие" - 2:1 и 2:0.

Путь команд

"Динамо" в прошлом сезоне финишировало вторым в УПЛ и получило право начинать борьбу в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда. Голландцы уже преодолели один раунд, обыграв дома чешскую "Викторию" в дополнительное время - 3: 1.

У АЗ были все шансы попасть в главный клубный турнир Европы напрямую, но чемпионат Нидерландов завершился досрочно из-за коронавируса. На момент остановки алкмарцы делили первую строчку с амстердамским "Аяксом", но уступили сопернику по дополнительным показателям.

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