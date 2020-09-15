Динамо - АЗ: шансы команд на выход в плей-офф отбора Лиги чемпионов

Фото: "Динамо" готовится к игре с АЗ (twitter.com/dynamokyiv)

Специалисты считают фаворитом киевский клуб

Киевское "Динамо" стартует в квалификации Лиги чемпионов против голландского АЗ с Алкмара. Трансляция начнется в 20:00, а смотреть матч третьего раунда отбора можно на телеканале "2+2".

15 сентября 20:00

Киев, НСК "Олимпийский"

По мнению букмекеров, фаворитами противостояния являются именно киевляне. На победу "Динамо" в основное время можно поставить с коэффициентом 2,10, в то время, как успех АЗ оценивается в 3,20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3,30.

Также, по мнению специалистов, у подопечных Мирчи Луческу больше шансов на выход в следующий раунд. Коэффициент на проход "бело-синих" в плей-офф квалификации составляет 1,62, проход клуба из Алкмара - 2,30.

Отметим, что противостояние состоит из одного матча. В случае ничьей в основное время предусмотрено два дополнительных тайма, а при необходимости - серия пенальти.

Кадровые проблемы

В составе команды соперника нет кадровых проблем. В заявку попали два основных вингера - Келвин Стенгс и Усаммы Идрисси, у которых были проблемы со здоровьем. Также в Киев прибыл защитник Пантелис Хацидиакос, не игравший с прошлого ноября из-за тяжелой травмы.

А вот у "Динамо" проблемы с линией обороны - травмированы Никита Бурда, Александр Тимчик, Артем Шабанов и Денис Попов. Также поединок может пропустить вингер Виктор Цыганков, который не принимал участия в предматчевой тренировке.