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"Динамо" – "Аріс": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Фото: Андрій Ярмоленко поведе "Динамо" в бій у Бухаресті (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2023/24 київське "Динамо" прийме "Аріс" із грецьких Салонік на румунській землі.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.

Матч "Динамо" – "Аріс" відбудеться 17 серпня у Бухаресті. Поєдинок прийме стадіон "Рапід-Джулешті". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 20:00.

Де дивитися матч "Динамо" – "Аріс"

Уболівальники матимуть доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. Другий матч "біло-синіх" у єврокубках цьогоріч покажуть на телеканалі 2+2. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. До та після зустрічі в ефірі будуть аналітичні студії, а переглянути матч можна буде безпосередньо в цій новині.

Прогноз букмекерів на матч "Динамо" – "Аріс"

Фахівці контори Favbet обрали фаворитом команду Мірчі Луческу. На перемогу киян приймають ставки з коефіцієнтом 1,97. Тим часом імовірність звитяги грецьких македонців оцінили балом 4,20. Кеф на нічию трохи нижчий – 4,20.

Солідний коефіцієнт 8,00 букмекери виставили на перемогу "Динамо" з потрібним рахунком (2:0). Неочевидна ж ставка на автогол однієї з команд збільшить потенційний виграш у 9 разів. Персональні ж фанати Сергія Сидорчука розглянуть варіант зі ставкою на гол свого улюбленця з кефом 5,30.

Орієнтовні склади на матч "Динамо" – "Аріс"

"Динамо": Бущан – Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Ванат

"Аріс": Хутеціотіс – Монтоя, Фабіано, Одубаджо, Феррарі – Джурасек, Жуль, Даріда – Моберг Карлссон, Морон, Палма

Перший матч завершився мінімальною перемогою "Аріса". Переможець протистояння вийде в плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Там суперником стане або бакинський "Нефтчі", або стамбульський "Бешикташ". Невдаха ж двобою покине європейські турніри сезону 2023/24.

До слова, раніше опублікували рейтинг спортсменів за заробітками в мережі.

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