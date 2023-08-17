"Динамо" – "Арис": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций 2023/24 киевское "Динамо" примет "Арис" из греческих Салоник на румынской земле.
Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.
Матч "Динамо" – "Арис" состоится 17 августа в Бухаресте. Поединок примет стадион "Рапид-Джулешти". Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00.
Болельщики получат доступ к трансляции в цифровом вещании T2. Второй матч "бело-синих" в еврокубках этого года покажут на телеканале 2+2. Также трансляция будет доступна на YouTube-канале Football Hub. До и после встречи в эфире будут аналитические студии, а посмотреть матч можно будет прямо в этой новости.
Специалисты конторы Favbet выбрали фаворитом команду Мирчи Луческу. На победу киевлян принимают ставки с коэффициентом 1,97. Тем временем вероятность победы греческих македонцев оценили баллом в 4,20. Кэф на ничью чуть ниже – 4,20.
Солидный коэффициент 8,00 букмекеры выставили на победу "Динамо" с нужным счетом (2:0). Неочевидная ставка на автогол одной из команд увеличит потенциальный выигрыш в 9 раз. Персональные фанаты Сергея Сидорчука рассмотрят вариант со ставкой на гол своего любимца с кэфом 5,30.
"Динамо": Бущан – Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат
"Арис": Хутециотис – Монтойя, Фабиано, Одубаджо, Феррари – Джурасек, Жюль, Дарида – Моберг Карлссон, Морон, Палма
Первый матч завершился минимальной победой "Ариса". Победитель противостояния выйдет в плей-офф квалификации Лиги конференций. Там соперником станет либо бакинский "Нефтчи", либо стамбульский "Бешикташ". Неудачник же поединка покинет европейские турниры сезона 2023/24.
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