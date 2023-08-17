"Динамо" – "Арис": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Матч "Динамо" – "Арис" состоится 17 августа в Бухаресте. Поединок примет стадион "Рапид-Джулешти". Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00.

Где смотреть матч "Динамо" – "Арис"

Болельщики получат доступ к трансляции в цифровом вещании T2. Второй матч "бело-синих" в еврокубках этого года покажут на телеканале 2+2. Также трансляция будет доступна на YouTube-канале Football Hub. До и после встречи в эфире будут аналитические студии, а посмотреть матч можно будет прямо в этой новости.

Прогноз букмекеров на матч "Динамо" – "Арис"

Специалисты конторы Favbet выбрали фаворитом команду Мирчи Луческу. На победу киевлян принимают ставки с коэффициентом 1,97. Тем временем вероятность победы греческих македонцев оценили баллом в 4,20. Кэф на ничью чуть ниже – 4,20.

Солидный коэффициент 8,00 букмекеры выставили на победу "Динамо" с нужным счетом (2:0). Неочевидная ставка на автогол одной из команд увеличит потенциальный выигрыш в 9 раз. Персональные фанаты Сергея Сидорчука рассмотрят вариант со ставкой на гол своего любимца с кэфом 5,30.

Ориентировочные составы на матч "Динамо" – "Арис"

"Динамо": Бущан – Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат

"Арис": Хутециотис – Монтойя, Фабиано, Одубаджо, Феррари – Джурасек, Жюль, Дарида – Моберг Карлссон, Морон, Палма

Первый матч завершился минимальной победой "Ариса". Победитель противостояния выйдет в плей-офф квалификации Лиги конференций. Там соперником станет либо бакинский "Нефтчи", либо стамбульский "Бешикташ". Неудачник же поединка покинет европейские турниры сезона 2023/24.