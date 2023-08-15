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Від Роналду до Надаля. Скільки спортивні зірки заробляють за рекламу в мережі

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Ер-Ріяд, Вівторок 15 серпня 2023 19:10
Від Роналду до Надаля. Скільки спортивні зірки заробляють за рекламу в мережі Фото: Кріштіану Роналду заробляє мільйони і за межами поля (facebook.com/alnassrfc)
Автор: Антон Федорців

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду очолив список знаменитостей, які найбільше заробляють за рекламні дописи в Instagram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hopper HQ.

Маркетинговий портал підрахував вартість реклами в профілях зірок, зокрема і спортсменів-професіоналів. До топ-100 списку потрапили 24 активні та колишні атлети.

Лідером рейтингу став Роналду. Португальський форвард зібрав в Instagram майже 597 млн підписників. Ця цифра дозволила епохальному футболісту заробляти 3,234 млн доларів за один рекламний допис у персональному акаунті.

Другим у переліку став одвічний конкурент Роналду – Ліонель Мессі. На профіль аргентинця з "Інтера Маямі" підписалися понад 479 млн осіб. Утім, у рекламних заробітках чемпіон світу значно поступається португальцю. Один рекламний допис в Instagram Мессі вартуватиме 2,597 млн "зелених".

Третім серед спортсменів несподівано став Вірат Кохлі. Індійський крикетист посів 14-те місце в рейтингу від Hopper HQ. Один із провідних бетсменів планети бере 1,384 млн доларів за допис рекламного характеру в соціальній мережі компанії Meta.

Понад 500 тисяч "зелених" за рекламу в Instagram беруть футболіст Неймар (1,141 млн), баскетболіст Леброн Джеймс (851 тисяча) та футболіст Кіліан Мбаппе (575 тисяч). Зате один із найсильніших тенісистів в історії Рафаель Надаль заробляє за рекламні дописи "всього" 105 тисяч доларів. Останньою серед спортсменів у сотні зірок іде Ронда Раузі. Американська реслерка готова просувати продукти та послуги за 94 тисячі.

Від Роналду до Надаля. Скільки спортивні зірки заробляють за рекламу в мережі

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