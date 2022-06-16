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"Динамо" анонсировало два благотворительных матча в Швейцарии

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Киев, Четверг 16 июня 2022 15:28
"Динамо" анонсировало два благотворительных матча в Швейцарии Фото: "Динамо" перед спаррингом с дортмундской "Боруссией" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" после международной паузы возобновит благотворительное турне по Европе и проведет товарищеские поединки в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Бело-синие" запланировали два спарринга до конца июня. Соперниками отечественного гранда станут швейцарские "Ивердон" и "Лозанна". Матчи состоятся 26 и 29 июня соответственно.

Поединки примут домашние арены обоих клубов. Поединок с "Ивердоном" начнется в 17:00, с "Лозанной" – в 21:00. Ранее "Динамо" уже сыграло 7 матчей в рамках благотворительного турне Play for Peace. Stop the War. Соперниками киевлян были варшавская "Легия", турецкий "Галатасарай", ЧФР "Клуж", дортмундская "Боруссия", загребское "Динамо", швейцарский "Базель" и эстонская "Флора".

Поединки с "Ивердоном" и "Лозанной", очевидно, станут этапами подготовки "Динамо" к новому сезону. В середине июля столичный клуб стартует в квалификации Лиги чемпионов.

К слову, киевское "Динамо" узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов.

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