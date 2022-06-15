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"Динамо" получило соперника в квалификации Лиги чемпионов

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Ньон, Среда 15 июня 2022 13:19
"Динамо" получило соперника в квалификации Лиги чемпионов Фото: В квалификации Лиги чемпионов "динамовцы" получили турецкий барьер (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Соперником киевского "Динамо" в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23 станет турецкий "Фенербахче".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на жеребьевку турнира УЕФА.

Отечественный гранд приступит к борьбе в Лиге чемпионов со 2-го квалификационного раунда. Там соперником "бело-синих" станет вице-чемпион Турции – "Фенербахче".

В прошлом сезоне "канарейки" финишировали вторыми в турецкой Суперлиге, отстав на 8 очков от чемпиона – "Трабзонспора". В последний раз "Фенербахче" выступал в Лиге чемпионов в сезоне 2018/19, когда вылетел из 3-го квалификационного раунда от "Бенфики".

"Динамо" имеет преимущество над турецким грандом в личных встречах. Пути команд дважды пересекались в Лиге чемпионов. В сезоне 2006/07 "бело-синие" одолели стамбульцев в квалификации (3:1, 2:2), а через два года одержали победу и ничью на групповом этапе турнира (1:0, 0:0).

Первые поединки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов запланированы на 19-20 июля. Ответные матчи – 26-27 июля.

Напомним, что украинская сборная разошлась миром с Ирландией и сохранила лидерство в квартете.

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