"Динамо" анонсувало два благодійні матчі в Швейцарії

Київське "Динамо" після міжнародної паузи відновить благодійне турне Європою і проведе товариські поєдинки в Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Біло-сині" наразі запланували два спаринги до кінця червня. Суперниками вітчизняного гранда стануть швейцарські "Івердон" і "Лозанна". Матчі відбудуться 26 і 29 червня відповідно.

Поєдинки приймуть домашні арени обох клубів. Двобій із "Івердоном" розпочнеться о 17:00, з "Лозанною" – о 21:00. Раніше "Динамо" вже зіграло 7 матчів у рамках благодійного турне Play for Peace. Stop the War. Суперниками киян були варшавська "Легія", турецький "Галатасарай", ЧФР "Клуж", дортмундська "Боруссія", загребське "Динамо", швейцарський "Базель" і естонська "Флора".

Поєдинки з "Івердоном" і "Лозанною", вочевидь, стануть етапами підготовки "Динамо" до нового сезону. У середині липня столичний клуб візьме старт у кваліфікації Ліги чемпіонів.