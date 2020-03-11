Динамо - Олександрія: прогноз букмекерів на матч Кубка України

Фото: "Динамо" - "Олександрія" (facebook.com/fcdynamoua)

Фахівці вважають фаворитом київський клуб

"Динамо" і "Олександрія" зійдуться в центральному протистоянні 1/4 фіналу Кубка України. Трансляція розпочнеться о 19:30, а дивитися матч можна на телеканалі "2+2".

11 березня, 19:30

Київ, НСК "Олімпійський"

На думку букмекерів, київський клуб без проблем на своєму полі здолає "Олександрію". Перемогу підопічних Олексія Михайличенка оцінили коефіцієнтом 1,42. Тоді як на успіх команди Володимира Шарана лише в 6,80. На нічию можна поставити 4,80.

Попередній етап

Кияни в овертаймі обіграли донецький "Шахтар" - чинного володаря Кубка України. "Олександрії" в протистоянні з "Зорею" найсильнішого довелося визначати за допомогою серії післяматчевих пенальті.

Останні зустрічі

"Біло-блакитні" на вихідних обіграли олександрійців на їхньому полі в рамках чемпіонату України з рахунком 3: 1. У поточному сезоні УПЛ ця була вже друга перемога "біло-синіх" над суперником, результат першої всречи - 1: 0.

Загалом суперники провели 23 очних матчу, 17 з яких виграв "Динамо", двічі сильніше була "Олександрія", а чотири поєдинку завершився внічию.