Динамо - Александрия: анонс центрального матча 1/4 финала Кубка Украины

Готовимся к поединку 1/4 финала Кубка Украины
"Динамо" примет "Александрию" в рамках четвертьфинала Кубка Украины. Трансляция начнется в 19:30, а смотреть матч можно на телеканале "2+2". Букмекеры считают киевлян явными фаворитами противостояния. Действующий обладатель трофея выбыл в 1/8 финала.
11 марта, 19:30
Киев, НСК "Олимпийский"
Предыдущий раунд
Обе команды в 1/8 финала преодолели непростых соперников. Александрийский клуб обыграл в серии пенальти луганскую "Зарю" (основное время 1:1 и 5:4 в серии послематчевых пенальти). Киевляне в овертайме выбили из розыгрыша действующего обладателя Кубка Украины донецкий "Шахтер" - 2:1.
Таким образом, у трофея будет новый обладатель впервые с 2015 года, а "горняки" впервые за 10 лет не будут играть в решающем матче турнира.
Статистика встреч
В истории кубкового турнира это противостояние станет для команд четвертым. И тут соблюдается полный паритет - одна победа за "Динамо", одна у "Александрии" и одна ничья.
Предыдущая встреча команд
Соперники противостояли друг другу на выходных в рамках 22 тура чемпионата Украины. Киевская команда одержала победу на поле "Александрии" - 3:1.
Турнирное положение в УПЛ
После 22 туров "бело-синие" идут на втором месте в турнирной таблице с разрывом от лидирующего "Шахтера" в 14 очков. Александрийцы идут на 5 месте и гарантировали себе места в первой группе на второй этап УПЛ.
Кадровая ситуация
Из-за дисквалификации тренерский штаб Владимира Шаранова не рассчитывает на защитника Владислава Бабогло. В то же время защитник киевлян Владимир Шепелев, который получил красную карточку в предыдущей кубковой игре, сможет выйти на поле. Он отбыл дисквалификацию в матчах УПЛ.
Володимир Шепелєв може зіграти проти «Олександрії»— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 10, 2020
ФК «Динамо» (Київ) звернувся до Української асоціації футболу за офіційними роз'ясненнями з приводу статусу півзахисника команди Володимира Шепелєва перед матчем Кубка України проти «Олександрії». https://t.co/lzaMq8eB9Y pic.twitter.com/iwIXadiXWa
Ориентировочные составы
"Динамо": Бойко, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Дуэлунд, Шепелев, Вербич, Фран Соль, Цыганков.
"Александрия": Панькив, Стецьков, Бухал, Дубра, Лучкевич, Гречишкин, Банада, Гордиенко, Третьяков, Ситало, Задерака.
А судьи кто?
Рассудит поединок бригада арбитров во главе с Виталием Романовым. Также на игре будет использоваться система видеоповторов.
На кубковому поєдинку #ДинамоОлександрія буде застосована система VAR— FC Olexandriуa (@FCO1948) March 8, 2020
Романов (Дніпро)
Шлончак (Черкаси)
Володін (Херсон)
Бойко (Київська обл.) pic.twitter.com/Esz6shYWEW