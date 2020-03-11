Динамо - Александрия: анонс центрального матча 1/4 финала Кубка Украины

Фото: "Динамо" - "Александрия" (fco.com.ua)

Готовимся к поединку 1/4 финала Кубка Украины

"Динамо" примет "Александрию" в рамках четвертьфинала Кубка Украины. Трансляция начнется в 19:30, а смотреть матч можно на телеканале "2+2". Букмекеры считают киевлян явными фаворитами противостояния. Действующий обладатель трофея выбыл в 1/8 финала.

11 марта, 19:30

Киев, НСК "Олимпийский"

Предыдущий раунд

Обе команды в 1/8 финала преодолели непростых соперников. Александрийский клуб обыграл в серии пенальти луганскую "Зарю" (основное время 1:1 и 5:4 в серии послематчевых пенальти). Киевляне в овертайме выбили из розыгрыша действующего обладателя Кубка Украины донецкий "Шахтер" - 2:1.

Таким образом, у трофея будет новый обладатель впервые с 2015 года, а "горняки" впервые за 10 лет не будут играть в решающем матче турнира.

Статистика встреч

В истории кубкового турнира это противостояние станет для команд четвертым. И тут соблюдается полный паритет - одна победа за "Динамо", одна у "Александрии" и одна ничья.

Предыдущая встреча команд

Соперники противостояли друг другу на выходных в рамках 22 тура чемпионата Украины. Киевская команда одержала победу на поле "Александрии" - 3:1.

Турнирное положение в УПЛ

После 22 туров "бело-синие" идут на втором месте в турнирной таблице с разрывом от лидирующего "Шахтера" в 14 очков. Александрийцы идут на 5 месте и гарантировали себе места в первой группе на второй этап УПЛ.

Кадровая ситуация

Из-за дисквалификации тренерский штаб Владимира Шаранова не рассчитывает на защитника Владислава Бабогло. В то же время защитник киевлян Владимир Шепелев, который получил красную карточку в предыдущей кубковой игре, сможет выйти на поле. Он отбыл дисквалификацию в матчах УПЛ.

Володимир Шепелєв може зіграти проти «Олександрії»



ФК «Динамо» (Київ) звернувся до Української асоціації футболу за офіційними роз'ясненнями з приводу статусу півзахисника команди Володимира Шепелєва перед матчем Кубка України проти «Олександрії». https://t.co/lzaMq8eB9Y pic.twitter.com/iwIXadiXWa — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 10, 2020

Ориентировочные составы

"Динамо": Бойко, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Дуэлунд, Шепелев, Вербич, Фран Соль, Цыганков.

"Александрия": Панькив, Стецьков, Бухал, Дубра, Лучкевич, Гречишкин, Банада, Гордиенко, Третьяков, Ситало, Задерака.

А судьи кто?

Рассудит поединок бригада арбитров во главе с Виталием Романовым. Также на игре будет использоваться система видеоповторов.