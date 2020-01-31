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Названы матчи УПЛ и Кубка Украины, на которых будет работать VAR

Новости » Спорт     31.01.2020 - 10:34
Названы матчи УПЛ и Кубка Украины, на которых будет работать VAR
Фото: система VAR (facebook.com/fcdk.academy)

Чаще всего систему видеоповторов будут использовать на НСК "Олимпийский"

Комитет арбитров Украины назвал матчи чемпионата украинской Премьер-лиги (УПЛ) и Кубка Украины, на которых будет использоваться система видеоповторов (VAR). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию организации.

Стоит отметить, что список является предварительным, в него могут быть внесены изменения.

19 тур УПЛ

"Динамо" - "Ворскла", стадион НСК Олимпийский (Киев)
"Шахтер" - "Десна", стадион Металлист (Харьков)

20 тур УПЛ

"Днепр-1" - "Динамо", стадион Днепр-Арена (Днепр)
"Заря" - "Олимпик", стадион Славутич-Арена (Запорожье)

21 тур УПЛ

"Динамо" - "Колос", стадион НСК Олимпийский (Киев)
"Шахтер" - "Днепр-1", стадион Металлист (Харьков)

22 тур УПЛ

"Александрия" - "Динамо", стадион Ника (Александрия)
"Днепр-1" - "Мариуполь", стадион Днепр-Арена (Днепр)

1/4 финала Кубка Украины

"Динамо" - "Александрия" »Александрия, стадион НСК Олимпийский (Киев)
"Десна" - "Ворскла", стадион им. Ю. Гагарина (Чернигов)

Напомним, впервые система VAR заработала в режиме онлайн в чемпионате Украины на матче юношеских команд между "Динамо" и львовскими "Карпатами".

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