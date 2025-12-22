Димить або не працює лічильник? Держенергонагляд пояснив, що робити українцям

Що потрібно зробити негайно

У разі явної несправності лічильника необхідно:

одразу відключити подачу електроенергії;

повідомити про проблему кол-центр обленерго;

дочекатися ремонтної бригади, яка демонтує прилад і забезпечить безпечне електропостачання.

У Держенергонагляді наголошують, що намагатися самостійно знімати або ремонтувати лічильник категорично заборонено - це небезпечно для життя.

Якщо лічильник не працює, але пошкоджень не видно

У такому випадку споживачу потрібно подати письмову заяву до центру обслуговування клієнтів обленерго. Компанія зобов’язана:

встановити новий лічильник протягом п’яти робочих днів;

відновити електропостачання протягом одного дня, якщо воно було припинене.

Якщо несправність виникла не з вини споживача, заміна лічильника здійснюється безкоштовно.

Коли доведеться платити

У разі умисного пошкодження приладу обліку витрати на ремонт або заміну покладаються на споживача. Вартість визначають індивідуально - залежно від типу лічильника та характеру пошкоджень.

Також правилами заборонено порушувати пломби, пошкоджувати корпус лічильника або елементи його кріплення. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність - штраф для громадян і посадових осіб.