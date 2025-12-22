Дымит или не работает счетчик? Госэнергонадзор объяснил, что делать украинцам

Что нужно сделать немедленно

В случае явной неисправности счетчика необходимо:

сразу отключить подачу электроэнергии;

сообщить о проблеме в колл-центр облэнерго;

дождаться ремонтной бригады, которая демонтирует прибор и обеспечит безопасное электроснабжение.

В Госэнергонадзоре отмечают, что пытаться самостоятельно снимать или ремонтировать счетчик категорически запрещено - это опасно для жизни.

Если счетчик не работает, но повреждений не видно

В таком случае потребителю нужно подать письменное заявление в центр обслуживания клиентов облэнерго. Компания обязана:

установить новый счетчик в течение пяти рабочих дней;

восстановить электроснабжение в течение одного дня, если оно было прекращено.

Если неисправность возникла не по вине потребителя, замена счетчика осуществляется бесплатно.

Когда придется платить

В случае умышленного повреждения прибора учета расходы на ремонт или замену возлагаются на потребителя. Стоимость определяют индивидуально - в зависимости от типа счетчика и характера повреждений.

Также правилами запрещено нарушать пломбы, повреждать корпус счетчика или элементы его крепления. За такие действия предусмотрена административная ответственность - штраф для граждан и должностных лиц.