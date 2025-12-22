Дымит или не работает счетчик? Госэнергонадзор объяснил, что делать украинцам

В случае обнаружения неисправности электросчетчика - если он не работает, дымит, плавится или издает посторонние звуки - потребители должны немедленно обратиться к своему облэнерго. Самостоятельно пользоваться электроэнергией с поврежденным прибором учета запрещено, ведь это несет риск пожара, короткого замыкания и отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госэнергонадзор.
В случае явной неисправности счетчика необходимо:
В Госэнергонадзоре отмечают, что пытаться самостоятельно снимать или ремонтировать счетчик категорически запрещено - это опасно для жизни.
В таком случае потребителю нужно подать письменное заявление в центр обслуживания клиентов облэнерго. Компания обязана:
Если неисправность возникла не по вине потребителя, замена счетчика осуществляется бесплатно.
В случае умышленного повреждения прибора учета расходы на ремонт или замену возлагаются на потребителя. Стоимость определяют индивидуально - в зависимости от типа счетчика и характера повреждений.
Также правилами запрещено нарушать пломбы, повреждать корпус счетчика или элементы его крепления. За такие действия предусмотрена административная ответственность - штраф для граждан и должностных лиц.
