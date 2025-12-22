RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Дымит или не работает счетчик? Госэнергонадзор объяснил, что делать украинцам

Фото: Что делать, если заметили неисправность электросчетчика? (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В случае обнаружения неисправности электросчетчика - если он не работает, дымит, плавится или издает посторонние звуки - потребители должны немедленно обратиться к своему облэнерго. Самостоятельно пользоваться электроэнергией с поврежденным прибором учета запрещено, ведь это несет риск пожара, короткого замыкания и отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госэнергонадзор.

Что нужно сделать немедленно

В случае явной неисправности счетчика необходимо:

  • сразу отключить подачу электроэнергии;
  • сообщить о проблеме в колл-центр облэнерго;
  • дождаться ремонтной бригады, которая демонтирует прибор и обеспечит безопасное электроснабжение.

В Госэнергонадзоре отмечают, что пытаться самостоятельно снимать или ремонтировать счетчик категорически запрещено - это опасно для жизни.

Если счетчик не работает, но повреждений не видно

В таком случае потребителю нужно подать письменное заявление в центр обслуживания клиентов облэнерго. Компания обязана:

  • установить новый счетчик в течение пяти рабочих дней;
  • восстановить электроснабжение в течение одного дня, если оно было прекращено.

Если неисправность возникла не по вине потребителя, замена счетчика осуществляется бесплатно.

Когда придется платить

В случае умышленного повреждения прибора учета расходы на ремонт или замену возлагаются на потребителя. Стоимость определяют индивидуально - в зависимости от типа счетчика и характера повреждений.

Также правилами запрещено нарушать пломбы, повреждать корпус счетчика или элементы его крепления. За такие действия предусмотрена административная ответственность - штраф для граждан и должностных лиц.

Ранее РБК-Украина писало, почему электросчетчик может показывать завышенное потребление электроэнергии, даже если реальные привычки пользования не изменились. Мы объясняли основные причины - неисправность или потребность в поверке счетчика, неправильное подключение, колебания напряжения и параметров сети, а также возможное несанкционированное подключение посторонних лиц.

Также мы рассказывали, как правильно выбрать электросчетчик для дома или квартиры, если старый прибор нуждается в замене. Речь идет об основных типах счетчиков, их характеристиках, разнице между одно- и многотарифными моделями, а также о том, когда замену проводит поставщик электроэнергии, а когда прибор нужно покупать самостоятельно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия