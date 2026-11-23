У Димері загинули 11 людей

За словами міністра, пошук людей рятувальниками тривав більше доби.

"Працювали обережно та постійно оголошували хвилини тиші. Кілька разів була загроза повторного удару", - каже він.



22 листопада вдалося врятувати зі зруйнованого будинку 7-річного хлопчика, а вночі - 79-річну жінку, уточнив Вигівський.

"Вона провела під завалами майже добу, але залишалася при свідомості. Усім постраждалим надається необхідна допомога - загалом пʼятеро людей перебувають у лікарнях під наглядом медиків", - зазначив він.



Вигівський нагадав, що ця російська атака забрала життя 11 людей.

"Особи двох з них у ці хвилини ще встановлюють експерти. Серед загиблих - 11-річна дівчинка. Світла памʼять усім, кого вбив російський дрон", - зазначив він.

Вигівський каже, що фахівці ДСНС вивезли з місця удару понад дві тисячі тонн будівельного сміття, демонтовано найбільш небезпечні конструкції.