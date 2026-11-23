В Дымере погибли 11 человек

По словам министра, поиск людей спасателями длился больше суток.

"Работали осторожно и постоянно объявляли минуты тишины. Несколько раз была угроза повторного удара", - говорит он.



22 ноября удалось спасти из разрушенного дома 7-летнего мальчика, а ночью - 79-летнюю женщину, уточнил Выговский.

"Она провела под завалами почти сутки, но оставалась в сознании. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь - в общей сложности пять человек находятся в больницах под наблюдением медиков", - отметил он.



Выговский напомнил, что эта российская атака унесла жизни 11 человек.

"Личности двух из них в эти минуты еще устанавливают эксперты. Среди погибших - 11-летняя девочка. Светлая память всем, кого убил российский дрон", - отметил он.

Выговский говорит, что специалисты ГСЧС вывезли с места удара более двух тысяч тонн строительного мусора, демонтированы наиболее опасные конструкции.