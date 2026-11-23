Вечером 23 ноября в Дымере закончились поисково-спасательные работы на месте удара российским реактивным дроном по пятиэтажке. Погибли 11 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Ивана Выговского.
По словам министра, поиск людей спасателями длился больше суток.
"Работали осторожно и постоянно объявляли минуты тишины. Несколько раз была угроза повторного удара", - говорит он.
22 ноября удалось спасти из разрушенного дома 7-летнего мальчика, а ночью - 79-летнюю женщину, уточнил Выговский.
"Она провела под завалами почти сутки, но оставалась в сознании. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь - в общей сложности пять человек находятся в больницах под наблюдением медиков", - отметил он.
Выговский напомнил, что эта российская атака унесла жизни 11 человек.
"Личности двух из них в эти минуты еще устанавливают эксперты. Среди погибших - 11-летняя девочка. Светлая память всем, кого убил российский дрон", - отметил он.
Выговский говорит, что специалисты ГСЧС вывезли с места удара более двух тысяч тонн строительного мусора, демонтированы наиболее опасные конструкции.
Ранее РБК-Украина писало, что российский удар по пятиэтажке в Дымере Киевской области унес жизни 11 человек. По словам президента Украины Владимира Зеленского, разбор завалов на месте удара длился всю ночь - нашли тела еще семи погибших.
Кроме того, 22 ноября дрон атаковал пятиэтажный жилой дом в Дымере. В результате удара пострадали, в частности, двое детей - 12-летняя девочка и 7-летний мальчик.
Вечером того же дня глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил об увеличении количества погибших до трех . В ГСЧС уточнили, что среди жертв - женщина 1978 года рождения и подросток 2008 года рождения.