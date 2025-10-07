UA

Дим розтягнувся на 12 км: з'явилися супутникові знімки пожежі на нафтобазі у Феодосії

Ілюстративне фото: з'явилися супутникові знімки пожежі на нафтобазі у Феодосії (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованому Криму, у Феодосії, триває пожежа на нафтоналивному терміналі в порту після удару безпілотників в ніч на 6 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

На знімках супутників за 6 жовтня видно дим від палаючої нафтобази, який простягається на 12 кілометрів. Варто зауважити, що даний нафтоналивний термінал раніше вже піддавався атакам - у жовтні 2024 року.

Він є найбільшим у Криму, з пропускною спроможністю 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік і ємностями для одночасного зберігання 250 тисяч тонн продукції.

Удари по терміналу у Феодосії

Нагадаємо, що в ніч на 6 жовтня Сили оборони уразили потужності Морського нафтового терміналу у тимчасово окупованій Феодосії у Криму.

За даними Генштабу, це багатофункціональний комплекс з перевалки нафти і нафтопродуктів між залізничними вагонами-цистернами, морськими суднами та автомобільним транспортом, який використовувався для забезпечення окупаційної армії. Після влучання на території терміналу почалася масштабна пожежа.

