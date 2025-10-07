Дим розтягнувся на 12 км: з'явилися супутникові знімки пожежі на нафтобазі у Феодосії

На знімках супутників за 6 жовтня видно дим від палаючої нафтобази, який простягається на 12 кілометрів. Варто зауважити, що даний нафтоналивний термінал раніше вже піддавався атакам - у жовтні 2024 року.

Він є найбільшим у Криму, з пропускною спроможністю 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік і ємностями для одночасного зберігання 250 тисяч тонн продукції.

