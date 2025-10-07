Дым растянулся на 12 км: появились спутниковые снимки пожара на нефтебазе в Феодосии

Во временно оккупированном Крыму, в Феодосии, продолжается пожар на нефтеналивном терминале в порту после удара беспилотников в ночь на 6 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
На снимках спутников за 6 октября виден дым от горящей нефтебазы, который простирается на 12 километров. Стоит заметить, что данный нефтеналивной терминал ранее уже подвергался атакам - в октябре 2024 года.
Он является крупнейшим в Крыму, с пропускной способностью 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год и емкостями для одновременного хранения 250 тысяч тонн продукции.
Напомним, что в ночь на 6 октября Силы обороны поразили мощности Морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии в Крыму.
По данным Генштаба, это многофункциональный комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов между железнодорожными вагонами-цистернами, морскими судами и автомобильным транспортом, который использовался для обеспечения оккупационной армии. После попадания на территории терминала начался масштабный пожар.