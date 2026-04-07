Дим над Києво-Печерською лаврою: у ДСНС повідомили деталі загоряння на Печерську

19:40 07.04.2026 Вт
2 хв
Вогонь охопив 150 квадратів у господарчій будівлі на Печерську
aimg Тетяна Веремєєва
Дим над Києво-Печерською лаврою: у ДСНС повідомили деталі загоряння на Печерську Фото: Біля Лаври спалахнула пожежа 7 квітня (ДСНС)

У Києві сталася пожежа в Печерському районі, загоряння виникло в господарчій будівлі. Ймовірно, пожежа спалахнула на території Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Інформація про загоряння на вулиці Лаврській надійшла до рятувальників 7 квітня о 13:11. Горіла одноповерхова недіюча будівля.

Пожежу вдалося ліквідувати о 13:43. Вогонь охопив площу 150 квадратних метрів.

За даними рятувальників, унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Раніше у соцмережах з’явилося повідомлення, що на території Києво-Печерської лаври горить будівля.

Що стало причиною

Причину виникнення загоряння встановлюватимуть правоохоронці. Наразі обставини пожежі з’ясовуються.

Нагадаємо, у ніч на 24 січня 2026 року під час масованого обстрілу постраждали об’єкти Києво-Печерська лавра, які входять до списку ЮНЕСКО. Зокрема, пошкоджено будівлі біля Дальніх печер і церкву, вибито вікна та двері, але самі печери вціліли. Фахівці вже проводять обстеження і готуються до відновлення.

На початку лютого нинішнього року заповідник призупинив прийом гостей через сильні морози, щоб убезпечити людей і зберегти історичні пам’ятки. Обмеження діяли до покращення погодних умов, після чого роботу відновили.

