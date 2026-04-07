Дим над Києво-Печерською лаврою: у ДСНС повідомили деталі загоряння на Печерську

У Києві сталася пожежа в Печерському районі, загоряння виникло в господарчій будівлі. Ймовірно, пожежа спалахнула на території Києво-Печерської лаври.

Раніше у соцмережах з’явилося повідомлення, що на території Києво-Печерської лаври горить будівля.

Нагадаємо, у ніч на 24 січня 2026 року під час масованого обстрілу постраждали об’єкти Києво-Печерська лавра, які входять до списку ЮНЕСКО. Зокрема, пошкоджено будівлі біля Дальніх печер і церкву, вибито вікна та двері, але самі печери вціліли. Фахівці вже проводять обстеження і готуються до відновлення.

На початку лютого нинішнього року заповідник призупинив прийом гостей через сильні морози, щоб убезпечити людей і зберегти історичні пам’ятки. Обмеження діяли до покращення погодних умов, після чого роботу відновили.