Дим над Києво-Печерською лаврою: у ДСНС повідомили деталі загоряння на Печерську
У Києві сталася пожежа в Печерському районі, загоряння виникло в господарчій будівлі. Ймовірно, пожежа спалахнула на території Києво-Печерської лаври.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.
Інформація про загоряння на вулиці Лаврській надійшла до рятувальників 7 квітня о 13:11. Горіла одноповерхова недіюча будівля.
Пожежу вдалося ліквідувати о 13:43. Вогонь охопив площу 150 квадратних метрів.
За даними рятувальників, унаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Раніше у соцмережах з’явилося повідомлення, що на території Києво-Печерської лаври горить будівля.
Що стало причиною
Причину виникнення загоряння встановлюватимуть правоохоронці. Наразі обставини пожежі з’ясовуються.
Нагадаємо, у ніч на 24 січня 2026 року під час масованого обстрілу постраждали об’єкти Києво-Печерська лавра, які входять до списку ЮНЕСКО. Зокрема, пошкоджено будівлі біля Дальніх печер і церкву, вибито вікна та двері, але самі печери вціліли. Фахівці вже проводять обстеження і готуються до відновлення.
На початку лютого нинішнього року заповідник призупинив прийом гостей через сильні морози, щоб убезпечити людей і зберегти історичні пам’ятки. Обмеження діяли до покращення погодних умов, після чого роботу відновили.