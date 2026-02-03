ua en ru
Головна » Життя » Зміни

Києво-Печерська Лавра терміново зачиняє двері для українців: що сталося

Вівторок 03 лютого 2026 14:28
Києво-Печерська Лавра терміново зачиняє двері для українців: що сталося Лавра зачинилась через сильні морози (фото: 2facebook.com.kplavra)
Автор: Василина Копитко

Київська Лавра тимчасово припинила прийом відвідувачів через аномальне похолодання. Обмеження діятимуть до покращення погодних умов.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Національного заповідника Києво-Печерська лавра у Facebook.

Головне:

  • Причина: критичне зниження температури повітря.

  • Мета: захист культурної спадщини та безпека людей.

  • Терміни: заповідник закритий від сьогодні й до моменту потепління.

Зимова негода вносить корективи у роботу головних туристичних об'єктів столиці. Через сильні морози адміністрація Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" прийняла рішення про тимчасове закриття території для гостей.

Екстремальні температури можуть зашкодити пам'яткам архітектури, які потребують особливого температурного режиму. Крім того, закриття допоможе уникнути випадків обмороження серед відвідувачів та персоналу, що працює просто неба.

"Це необхідне рішення, спрямоване на захист обʼєктів культурної спадщини, а також здоровʼя наших гостей та працівників", - йдеться у повідомленні.

Попри закриття для туристів, внутрішня робота Заповідника не припиняється. Комунальні служби та енергетики продовжують підтримувати життєдіяльність об'єктів у посиленому режимі.

- Коли відкриють Лавру?

- Точної дати відновлення екскурсій наразі немає. Графік роботи обіцяють переглянути, щойно температура повітря підніметься до безпечних позначок. Актуальну інформацію адміністрація публікуватиме на своїх офіційних сторінках.

- Чому Лавра закрита для відвідувачів?

- Через критичне погіршення погодних умов та сильні морози, що створюють ризики для людей та історичних споруд.

- Чи можна купити квитки онлайн на найближчі дні?

- Рекомендується утриматися від планування візиту до офіційного повідомлення про потепління та відкриття заповідника.

- Чи працюють храми на території?

- Обмеження стосуються саме відвідування заповідника як музейного комплексу. Щодо окремих богослужінь варто уточнювати графік конкретних релігійних громад.

Читайте також про те, що попри тимчасові технічні обмеження, Національний заповідник Києво-Печерська лавра відчинив свої двері 31 січня. Для відвідування була доступною лише територія Верхньої лаври. З 23 січня 2026 року територія та експозиційні об’єкти заповідники були зачинені для відвідувачів, оскільки потрібно було відновити теплопостачання.

Раніше ми писали про те, що у ніч проти 24 січня 2026 року внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Київ були пошкоджені об’єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", які входять до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Київ Погода в Україні Погода в Києві
