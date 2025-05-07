UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Дим на "Арсенальній": що сталося в метро Києва і чи була небезпека

В метро Києва сталось задимлення з короткочасним займанням на одній зі станцій (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

На одній зі станцій метро в Києві - "Арсенальній" - сталась надзвичайна ситуація. Йдеться про задимлення з короткочасним займанням.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.

Що сталось на "Арсенальній" в Києві

Згідно з інформацією КМДА, на станції метро "Арсенальна" задимлення з короткочасним займанням сталось через дефект у закарнизній лампі.

Станом на зараз його вже локалізували.

Уточнюється, що фахівці метрополітену:

  • одразу прибули на місце події;
  • усунули загрозу.

Чи працює станція метро "Арсенальна"

У КМДА повідомили також, що станція метро "Арсенальна" працює у звичайному режимі.

Зазначається, що безпека пасажирів повністю забезпечена.

"Остаточні причини з'ясовують", - додали у міській держадміністрації.

Публікація КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Що про НП писали у мережі

Варто зазначити, що про надзвичайну подію в столичному метро повідомляли дещо раніше місцеві пабліки.

"Щось горить на метро "Арсенальна", - повідомили у Telegram-каналі "Київ ІНФО. Новини Україна" й опублікували відповідне відео.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як пасажири метрополітену пересуваються станцією (біля ескалаторів), тим часом під стелею - осередок займання та диму.

Короткочасне займання на "Арсенальній" у Києві (скриншот: t.me/kievinfo_kyiv)

Вже незабаром ці кадри розлетілись мережею, викликаючи занепокоєння у деяких громадян.

"Пожежа у вестибюлі на "Арсенальній", - уточнили у Telegram-каналі "Киевский Движ", публікуючи ті самі кадри.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про атаку на Київ балістикою та дронами цієї ночі.

Читайте також, на якій з центральних стацій метро у Києві розпочали капітальний ремонт ескалатора, що триватиме, попередньо, до червня 2025 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївМетроКМДАПожежа