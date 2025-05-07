Дим на "Арсенальній": що сталося в метро Києва і чи була небезпека

На одній зі станцій метро в Києві - "Арсенальній" - сталась надзвичайна ситуація. Йдеться про задимлення з короткочасним займанням.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.
Згідно з інформацією КМДА, на станції метро "Арсенальна" задимлення з короткочасним займанням сталось через дефект у закарнизній лампі.
Станом на зараз його вже локалізували.
Уточнюється, що фахівці метрополітену:
У КМДА повідомили також, що станція метро "Арсенальна" працює у звичайному режимі.
Зазначається, що безпека пасажирів повністю забезпечена.
"Остаточні причини з'ясовують", - додали у міській держадміністрації.
Варто зазначити, що про надзвичайну подію в столичному метро повідомляли дещо раніше місцеві пабліки.
"Щось горить на метро "Арсенальна", - повідомили у Telegram-каналі "Київ ІНФО. Новини Україна" й опублікували відповідне відео.
На оприлюднених кадрах можна побачити, як пасажири метрополітену пересуваються станцією (біля ескалаторів), тим часом під стелею - осередок займання та диму.
Вже незабаром ці кадри розлетілись мережею, викликаючи занепокоєння у деяких громадян.
"Пожежа у вестибюлі на "Арсенальній", - уточнили у Telegram-каналі "Киевский Движ", публікуючи ті самі кадри.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про атаку на Київ балістикою та дронами цієї ночі.
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