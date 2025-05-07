Дым на "Арсенальной": что случилось в метро Киева и была ли опасность

На одной из станций метро в Киеве - "Арсенальной" - произошла чрезвычайная ситуация. Речь идет о задымлении с кратковременным возгоранием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
Согласно информации КГГА, на станции метро "Арсенальная" задымление с кратковременным возгоранием произошло из-за дефекта в закарнизной лампе.
По состоянию на сейчас его уже локализовали.
Уточняется, что специалисты метрополитена:
В КГГА сообщили также, что станция метро "Арсенальная" работает в обычном режиме.
Отмечается, что безопасность пассажиров полностью обеспечена.
"Окончательные причины выясняются", - добавили в городской госадминистрации.
Стоит отметить, что о чрезвычайном происшествии в столичном метро сообщали несколько ранее местные паблики.
"Что-то горит на метро "Арсенальная", - сообщили в Telegram-канале "Київ ІНФО. Новини Україна" и опубликовали соответствующее видео.
На обнародованных кадрах можно увидеть, как пассажиры метрополитена передвигаются по станции (возле эскалаторов), тем временем под потолком - очаг возгорания и дыма.
Уже вскоре эти кадры разлетелись по сети, вызывая беспокойство у некоторых граждан.
"Пожар в вестибюле на "Арсенальной", - уточнили в Telegram-канале "Киевский Движ", публикуя те же кадры.
Напомним, ранее мы рассказывали, что известно об атаке на Киев баллистикой и дронами этой ночью.
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