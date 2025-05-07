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Дым на "Арсенальной": что случилось в метро Киева и была ли опасность

В метро Киева произошло задымление с кратковременным возгоранием на одной из станций (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

На одной из станций метро в Киеве - "Арсенальной" - произошла чрезвычайная ситуация. Речь идет о задымлении с кратковременным возгоранием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

Что произошло на "Арсенальной" в Киеве

Согласно информации КГГА, на станции метро "Арсенальная" задымление с кратковременным возгоранием произошло из-за дефекта в закарнизной лампе.

По состоянию на сейчас его уже локализовали.

Уточняется, что специалисты метрополитена:

  • сразу прибыли на место происшествия;
  • устранили угрозу.

Работает ли станция метро "Арсенальная"

В КГГА сообщили также, что станция метро "Арсенальная" работает в обычном режиме.

Отмечается, что безопасность пассажиров полностью обеспечена.

"Окончательные причины выясняются", - добавили в городской госадминистрации.

Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Что о ЧП писали в сети

Стоит отметить, что о чрезвычайном происшествии в столичном метро сообщали несколько ранее местные паблики.

"Что-то горит на метро "Арсенальная", - сообщили в Telegram-канале "Київ ІНФО. Новини Україна" и опубликовали соответствующее видео.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как пассажиры метрополитена передвигаются по станции (возле эскалаторов), тем временем под потолком - очаг возгорания и дыма.

Кратковременное возгорание на "Арсенальной" в Киеве (скриншот: t.me/kievinfo_kyiv)

Уже вскоре эти кадры разлетелись по сети, вызывая беспокойство у некоторых граждан.

"Пожар в вестибюле на "Арсенальной", - уточнили в Telegram-канале "Киевский Движ", публикуя те же кадры.

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно об атаке на Киев баллистикой и дронами этой ночью.

Читайте также, на какой из центральных стаций метро в Киеве начали капитальный ремонт эскалатора, который продлится, предварительно, до июня 2025 года.

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