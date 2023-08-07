Диктує війна. Які квартири купують у Києві та чому немає будинків "за всі гроші світу"

Влітку квартири в Києві та приватні будинки неподалік столиці купують не дуже активно: попит низький, і житлом цікавляться не так часто. Але вже зараз багато хто готується до можливих блекаутів і запитує житло з автономним опаленням, генераторами.

Що відбувається на ринку житла влітку і чи хочуть люди переїздити у житло, готове до відключень світла, РБК-Україна розповіла ріелтор Тетяна Клименко.

Попит активізується. Що відбувається на ринку оренди та купівлі житла

Приблизно до кінця липня на ринку нерухомості було затишшя, угоди відбувалися рідко. Але нещодавно клієнти почали дзвонити набагато частіше. Також активніше приймати рішення щодо купівлі, каже РБК-Україна ріелтор Тетяна Клименко. Вона прогнозує, що на осінь попит активізується ще більше.

"Бачу такі тенденції: раніше клієнти довго чекали, а тепер люди зрозуміли, що війна не закінчиться так швидко, як нам би хотілося. Багато хто розраховував, що найближчим часом ситуація покращиться. А тепер купують ті, кому потрібно вирішити питання з житлом. В період затишшя на ринку можна було купити хороше житло в непоганих районах за прийнятну ціну. Зараз ринок активізувався, і я думаю, що продажів буде більше", – вважає вона.

Якщо в продажах влітку була затишшя, то оренда залишається популярною і затребуваною. Особливо мають попит закриті житлові комплекси з інфраструктурою на території. Але звертають увагу на практичні варіанти, а до великих розкішних квартир інтересу практично немає.

"Причому не падає популярність оренди й у дорогих комплексах, таких як "Бульвар Фонтанів" та "Новопечерські Липки" та інших. Але популярні не розкішні квартири, а скоріше більш прості варіанти, з невеликою площею. З гарним ремонтом, коли можна в'їхати та жити. До речі, раніше були популярні видові квартири на високих поверхах, звідки відкривався гарний краєвид на місто. А зараз у мене серед пропозицій є дорогі пентхауси, але на них немає попиту зовсім", – зауважує ріелтор.

Фото: Приклади цін за оренду житла в комплексах комфорт- та преміум-класу в Києві (скриншот із сайту olx.ua)

Ціни знижувати не готові. Чи купують заміські будинки влітку

На заміські будинки під Києвом ціни трохи піднімалися навесні, каже Тетяна Клименко. За її спостереженнями, хоча вдома і продавалися не дуже добре, ціни іноді були вищими на 40%. А далі, ближче до літа, ціни почали знову знижувати.

"Якщо будинки й купують, то середнього цінового сегмента. Зараз ріелтори стали отримувати більше дзвінків, покупці потроху активізуються. Дивляться в основному будинки недорогі. Вважаю, що будинок за три мільйони доларів зараз навіть немає сенсу ставити в продаж: таке житло купують вкрай рідко", – вважає рієлтор.

Спад інтересу до такого житла вона пояснює тим, що війна триває, і люди вважають, що немає сенсу купувати дороге житло.

"Хто вкладатиме великі статки, знаючи, що може прилетіти ракета чи уламки від ракет у будь-який момент? Дивляться те, що дешевше. Зауважила також, що багато власників таких будинків живуть за кордоном, і виставляють на продаж будинки, не хочуть при цьому знижувати ціни. Вони з-за кордону бачать ситуацію в Україні часто під іншим кутом. Думають, що все скоро буде добре, і не зовсім адекватно піднімають ціни. А знижувати не дуже хочуть, думають, що покупці знайдуться швидко", – зауважує співрозмовниця.

Фото: Приклади цін за оренду будинків під Києвом (скриншот із сайту flatfy.ua)

Яке житло запитують в очікуванні блекаутів

Багато хто переживає, що восени та взимку повториться ситуація з відключеннями світла, як минулого року. Це також впливає на пріоритети при виборі житла, каже Тетяна Клименко.

За її словами, зараз уже запитують, чи є у житлових комплексах генератор. Цікавляться, чи є автономне опалення, чи подбав забудовник про те, щоб при відключеннях світла хоча б частково було світло та тепло.

"Людям важливо, щоб працював ліфт, якщо квартира знаходиться на високому поверсі. Це зараз одне з перших питань, коли хочуть і орендувати, і купити. Також люди вже не цікавляться високими поверхами. На випадок блекаутів хочуть, щоб квартира була до 7 поверху максимум". Все, що вище 7-го, мало цікавить клієнтів", – додає вона.

Раніше активно продавалися просторі видові квартири на високих поверхах. А зараз буває, що навіть не хочуть такі квартири дивитися.

"Ситуацію на ринку зараз найпрямішим чином диктує війна. Дуже часто буває так: я їду на угоду, а в цей час починаються обстріли. Люди миттєво відмовляються і від покупки, і від перегляду. Така ситуація триває приблизно днів п'ять, а потім знову починають дзвонити й питати. Усі сподіваються, що ситуація з часом покращиться", – ділиться спостереженнями рієлтор.