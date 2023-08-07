Диктует война. Какие квартиры покупают в Киеве и почему нет домов "за все деньги мира"

Летом квартиры в Киеве и частные дома недалеко от столицы покупают не очень активно: спрос низкий, и жильем интересуются не так часто. Но уже сейчас многие готовятся к возможным блекаутам и спрашивают жилье с автономным отоплением, генераторами.

Что происходит на рынке жилья летом и хотя тли люди переезжать в жилье, готовое к отключениям света, РБК-Украина рассказала риелтор Татьяна Клименко.

Спрос активизируется. Что происходит на рынке аренды и покупки жилья

Примерно до конца июля на рынке недвижимости было затишье, сделки проходили редко. Но недавно клиенты стали звонить намного чаще. Также активнее принимать решение о покупке, говорит РБК-Украина риелтор Татьяна Клименко. Она прогнозирует, что к осени спрос активизируется еще больше.

"Вижу такие тенденции: раньше клиенты долго ждали, а теперь люди поняли, что война не закончится так быстро, как нам бы хотелось. Многие рассчитывали, что в ближайшее время ситуация улучшится. А теперь покупают те, кому нужно решить вопрос с жильем. В период затишья на рынке можно было купить хорошее жилье в неплохих районах за приемлемую цену. Сейчас рынок активизировался, и я думаю, что продаж будет больше", – считает она.

Если в продажах летом быль затишье, то аренда остается популярной и востребованной. Особенно пользуются спросом закрытые жилые комплексы с инфраструктурой на территории. Но обращают внимание на практичные варианты, а к большим роскошным квартирам интереса практически нет.

"Причем не падает популярность аренды и в дорогих комплексах, таких как "Бульвар Фонтанов" и "Новопечерские Липки" и других. Но популярные не роскошные квартиры, а скорее более простые варианты, с небольшой площадью. С хорошим ремонтом, когда можно въехать и жить. Кстати, раньше были популярные видовые квартиры на высоких этажах, откуда открывался красивый вид на город. А сейчас у меня среди предложений есть дорогие пентхаусы, но на них спроса нет совсем", – замечает риелтор.

Фото: Примеры цен за аренду жилья в комплексах комфорт- и премиум-класса в Киеве (скриншот с сайта olx.ua)

Цены снижать не готовы. Покупают ли загородные дома летом

На загородные дома под Киевом цены немного поднимались весной, говорит Татьяна Клименко. По ее наблюдениям, хотя дома и продавались не очень хорошо, цены иногда были выше на 40%. А дальше, ближе к лету, цены начали снова снижать.

"Если дома и покупают, то среднего ценового сегмента. Сейчас риелтора стали получать больше звонков, покупатели понемногу активизируются. Смотрят в основном дома недорогие. Считаю, что дом за три миллиона долларов сейчас даже нет смысла ставить в продажу: такое жилье покупают крайне редко", – считает риелтор.

Спад интереса к такому жилью она объясняет тем, что война продолжается, и люди считают, что нет смысла брать дорогое жилье.

"Кто будет вкладывать большое состояние, зная, что может прилететь ракета или осколки от ракет в любой момент? Смотрят то, что дешевле. Заметила также, что многие владельцы таких домов живут за рубежом, и выставляют на продажу дома, не хотят при этом снижать цены. Они из-за рубежа видят ситуацию в Украине часто под другим углом. Думают, что все скоро будет хорошо, и не совсем адекватно поднимают цены. А снижать не очень хотят, думают что покупатели найдутся быстро", – замечает собеседница.

Фото: Примеры цен за аренду домов под Киевом (скриншот с сайта flatfy.ua)

Какое жилье спрашивают в ожидании блекаутов

Многие переживают, что осенью и зимой повторится ситуация с отключениями света, как в прошлом году. Это тоже влияет на приоритеты при выборе жилья, говорит Татьяна Клименко.

По ее словам, сейчас уже спрашивают, есть ли в жилых комплексах генератор. Интересуются, есть ли автономное отопление, позаботился ли застройщик о том, чтобы при отключениях света хотя бы частично был свет и тепло.

"Людям важно, чтобы работал лифт, если квартира находится на высоком этаже. Это сейчас один из первых вопросов, когда хотят и арендовать, и купить. Также люди уже не интересуются высокими этажами. На случай блекаутов хотят, чтобы квартира была до 7 этажа максимум. Все, что выше 7-го, мало интересует клиентов", – добавляет она.

Раньше активно продавались видовые просторные квартиры на высоких этажах. А сейчас бывает что даже не хотят такие квартиры смотреть.

"Ситуацию на рынке сейчас самым прямым образом диктует война. Очень часто бывает так: я еду на сделку, а в этом время начинаются обстрелы. Люди мгновенно отказываются и от покупки, и от просмотра. Такая ситуация длится примерно дней пять, а потом снова начинают звонить и спрашивать. Все надеются, что ситуация со временем улучшится", – делится наблюдениями риелтор.