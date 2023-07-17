200 тисяч з ремонтом. Скільки коштують приватні будинки під Києвом влітку

Але водночас багато хто хоче виїхати за місто, бо невідомо, яка ситуація буде зі світлом в Києві, чи не почне РФ знову обстрілювати електростанції восени. Вже зараз українські енергетики заговорили про те, що нас може чекати ще складніша зима, ніж минулого року.

Влітку традиційно знижується попит на купівлю житла - квартир і приватних будинків. Війна ще більше знизила активність на ринку: багато людей не наважується на серйозну покупку. Ті, хто давно планував придбати будинок за містом, часто відкладають омріяну покупку на невизначений час.

Чи росте через це інтерес до житла за містом з автономним опаленням, освітленням та комунікаціями й за скільки можна купити такі будинки – РБК-Україна розпитало експерта з нерухомості.

Чи купують будинки під Києвом в очікуванні блекаутів

Зараз поки немає тенденції, щоб люди активно цікавилися житлом за Києвом на осінь і зиму. Можливо, ближче до осені продажі будуть активніші, каже РБК-Україна рієлтор Світлана Бащук з компанії Legion Real Estate. Вона займається продажем та підбором заміської нерухомості у Києво-Святошинському та Васильківському районах.

"Попит на будинки за містом стих. Якщо квартири зараз ще купують, то приватні будинки – значно рідше. До заміського житла зараз інтерес низький. Всі розуміють, що ця зима може бути навіть складніша, ніж попередня. Але люди поки не поспішають купувати будинки. До того ж просідання на ринку традиційно спостерігається влітку, так було й до повномасштабної війни", – ділиться спостереженнями експерт.

На низький попит впливає багато факторів. Люди бояться витрачати гроші, бо можливо доведеться переїздити через війну в інше місце. Також впливає ракетна небезпека. Як тільки стаються чергові обстріли, угоди скасовують, переносять покупку на невизначений час.

Фото: Якщо квартири зараз купують часто, то будинки – значно рідше. найбільше людей цікавить готове житло, в яке можна відразу переїхати (скриншот з сайту olx.ua)

"Звичайно, не кожен зараз під час війни готовий вкладати такі кошти. Бо будинки зазвичай дорожчі ніж квартири. Це великі бюджети, і люди не готові їх вкладати, бо незрозуміло, що буде завтра, чи стануться чергові масштабні обстріли", – зауважує фахівець.

Скільки коштують будинки під Києвом: ціни

На формування цін досі впливає пам'ять про вторгнення Росії в Київську область минулої весни. Клієнти досі не часто купують будинки по Житомирській трасі, не дуже добре продається житло і по Вишгородському напрямку. Найдорожчі будинки – на південь від Києва. По Одеській трасі та поруч з нею нерухомість коштує найдорожче, каже рієлтор.

"Значно дешевше – Броварський та Бориспільський напрямки. Також – поблизу Вишгорода. У західному напрямку по Житомирській трасі є багато хороших варіантів, але багато людей досі реагують з острахом, коли чують про цей напрямок. Пам'ятають бої в Макарові та поблизу. Тому по Житомирській трасі зараз, крім одиничних випадків, продажів не бачу взагалі", – пояснює представниця Legion Real Estate.

Ціни на будинки з ремонтом площею від 100 квадратних метрів у передмісті Києва:

На захід від Києва, Житомирська траса: близько 150 тисяч доларів;

Східний напрямок, Бровари та Бориспіль: 150 тисяч;

На північ від столиці, Вишгородський напрямок: 120-130 тисяч;

Південний напрямок, в бік Обухова: 180-200 тисяч і вище;

Софіївська, Петропавлівська Борщагівка: 180-200 тисяч.

"Якщо будинки й купують, то переважно з готовим ремонтом. Такі, в які можна заїхати й жити, з готовими комунікаціями. Заміське житло без ремонту купують ще рідше. На недобудоване житло попит ще нижчий. Без ремонту часто можна купити житло за Києвом за ціною 100-110 тисяч доларів. Тоді треба розраховувати, що приблизно ще 40-50 тисяч треба вкласти в ремонт", – звертає увагу Світлана Бащук.

Фото: Приклади цін на будинки під Києвом по різних районах (скриншоти з сайту olx.ua)

З надією на сезон. Чи зростуть продажі восени

Затишшя на ринку доволі мінливе, і якщо знизиться ракетна небезпека та постійна загроза з боку РФ, попит на будинки за містом зросте. Експерт впевнена, що як тільки люди побачать відносну стабільність, то знову охоче купуватимуть житло.

"Минулого року восени продажів не було взагалі. Рієлтори якось виживали на оренді. Але я вважаю, що з часом все має піти в позитивний бік. Восени й далі ближче до зими попит буде зростати. Вже багато людей повернулися з інших країн і ще повертатимуться", – каже Світлана Бащук.

Якщо зараз люди частіше просто виїздять на об'єкти та дивляться, прицінюються, то восени будуть вже приймати рішення про купівлю, каже вона.

"Зараз скоріше аналізують, думають, але не купують. Їздять на перегляд будинків. Погода гарна, літня – чому б не поїхати? А осінній сезон – це вже такий період, коли клієнти частіше визначаються і будуть активніше купувати", – прогнозує співрозмовниця.