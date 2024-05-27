Диктатори не брешуть тільки, коли мовчать. Зеленський відреагував на заяви Путіна про переговори

"Путін багато говорить нібито про перемовини, але різні народи вже мали справу із подібними диктаторами, які не брешуть тільки тоді, коли мовчать. Треба дивитися на реальні вчинки таких диктаторів", - заявив президент.

За словами Зеленського, останні тижні наші військові захищаються від чергового наступу ворога, у зв'язку з чим Україна потребує активізації спільної роботи з партнерами заради більшої безпеки й відчутного примусу ворога до миру.

Президент відзначив, що сьогодні Україна та Іспанія підписали двосторонню безпекову угоду. Зокрема на цей рік було зафіксовано 1 мільярд євро військової допомоги й ще 5 мільярдів до 2027 рік через Європейський фонд миру.

У тому ж числі Зеленський привітав інтерес Іспанії до спільних проєктів щодо виробництва зброї, а також подякував за рішення щодо додаткових снарядів й броньованої техніки.

"Третє - я дякую за незмінну підтримку Іспанією нашого українського руху в ЄС, в НАТО. Україна отримала рішення щодо відкриття переговорів щодо вступу в ЄС саме за іспанського головування. Наступним логічним рішенням буде фактичний початок наших перемовин щодо вступу", - додав він.

"Готовність" до переговорів

Коментуючи анонімні заяви про нібито готовність Путіна заморозити війну, голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба назвав їх спробою зірвати майбутній Саміт миру. Засідання, своєю чергою, вже у червні пройде в Швейцарії.

Як пояснив міністр, Путін боїться успіху саміту, оскільки не має бажання зупиняти війну.

"Лише принциповий та об'єднаний голос світової більшості може змусити його обрати мир, а не війну. Це те, чого покликаний досягти Саміт миру. Ось чому він так його боїться", - додав Кулеба.