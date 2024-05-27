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Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки

Понеділок 27 травня 2024 15:18
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Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки Фото: Володимир Зеленський та Педро Санчес (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки. Це вже десятий договір такого типу для Києва.

Про це заявив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.

"Ми зараз підписали політичний договір, який має дуже важливу роль. Це договір про майбутнє, і це приклад нашої рішучості, щоб надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю. Ми вже десята країна, яка підписала такий договір з Україною, як в рамках декларації G7 минулого року", - заявив він.

За словами Санчеса, Іспанія бачить безпеку інтегрованою, тому є кілька сфер фінансова, військова, виробництва між Україною та Іспанією.

"Підтримка, реконструкція, відновлення та розмінування - це ті теми, які охоплює договір. Іспанія надала велику підтримку за два роки і зобов'язується ще підтримувати на мільярд євро для того, щоб посилити спроможність України. Звичайно, це протиповітряна оборона для того, щоб захистити цивільне населення, інфраструктури, міста, які продовжують страждати від атак", - додав він.

Оновлено (14:36)

Своєю чергою президент Володимир Зеленський подякував Іспанії за підписання гарантій безпеки.

"Я дуже дякую за це, дякую за цю угоду. Дійсно, вагомий стратегічний документ. На цей рік ми зафіксували 1 мільярд євро військової допомоги, на період до 2027 року - 5 мільярдів для України від Іспанії через Європейський фонд миру", - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна цінує інтереси Іспанії до спільних проєктів у виробництві зброї та розвитку безпекових технологій.

Гарантії безпеки

У 2023 році на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали Спільну декларацію про безпеку України. Відповідні угоди з Україною вже підписали Великобританія, Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія, Нідерланди та Латвія.

Україна також працює зі Сполученими Штатами над укладенням угоди про 10-річну гарантію безпеки. Вони хочуть завершити роботу над своїм контрактом вже у травні.

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Іспанія Війна Росії проти України Гарантії безпеки
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