Кулеба назвав мету анонімних заяв від РФ про нібито готовність Путіна заморозити війну

Російська Федерація поширює анонімні заяви про нібито готовність російського диктатора Володимира Путіна заморозити війну, щоб зірвати Саміт миру.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України .

"Чому російські "джерела" раптом повідомляють ЗМІ, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення? Все дуже просто. Путін відчайдушно намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії. Він боїться його успіху", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, оточення Путіна посилає ці фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, попри те, що російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну.

"Наразі Путін не має жодного бажання припинити агресію. Лише принциповий та об'єднаний голос світової більшості може змусити його обрати мир, а не війну. Це те, чого покликаний досягти Саміт миру. Ось чому він так його боїться", - додав глава МЗС.

Кулеба наголосив, що у зв'язку з цим так важливо, щоб на даному саміті були присутні якомога більше лідерів з усіх континентів і частин світу.

"Коли весь світ висловиться на підтримку відновлення повної сили Статуту ООН і міжнародного права, Росія буде змушена зробити вибір на користь миру", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні західні ЗМІ повідомили, що Путін хоче заморозити війну в Україні. Детальніше про дану заяву можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.