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Дихати може бути важче: де у Київській області зафіксували забруднення повітря

12:34 15.09.2026 Вт
2 хв
Якість повітря погіршилась у двох містах столичного регіону
aimg Ірина Костенко
У Київській області зафіксували забруднення повітря (фото ілюстративне: Getty Images)

Зранку 15 вересня у кількох містах Київської області зафіксували тимчасове погіршення стану атмосферного повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook.

В яких містах погіршилась якість повітря

Згідно з даними моніторингу, тимчасове погіршення стану атмосферного повітря зранку вівторка, 15 вересня, спостерігалось:

  • у Білій Церкві;
  • в Обухові.

Уточнюється, що в інших населених пунктах Київської області (де здійснюється моніторинг), перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі - не спостерігалось.

"Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону", - додали у Київській ОВА.

Чим забруднене повітря в цих містах

Повідомляється, що основним забруднювачем атмосферного повітря виступає дрібнодисперсний пил.

Він може викликати дискомфорт при диханні:

  • у людей старшого віку;
  • у людей, чутливих до подразнень;
  • у дітей.

Як радять діяти місцевим мешканцям

До покращення ситуації фахівці радять місцевим мешканцям:

  • тримати вікна зачиненими;
  • за можливості - обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
  • пити достатньо води;
  • за наявності очищувача повітря - використовувати його на максимальній потужності.

Публікація Київської ОВА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)

Як можна стежити за якістю повітря онлайн

За якістю повітря в різних локаціях Київської області можна стежити онлайн - за допомогою даних української екологічної системи SaveEcoBot.

Вона моніторить інформацію про стан повітря у населених пунктах України в режимі реального часу.

При цьому індекс якості атмосферного повітря розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника - дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україну йде різке похолодання.

Крім того, ми пояснювали, як синоптична ситуація може впливати на якість повітря.

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