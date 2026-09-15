Дихати може бути важче: де у Київській області зафіксували забруднення повітря

Зранку 15 вересня у кількох містах Київської області зафіксували тимчасове погіршення стану атмосферного повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook.
Згідно з даними моніторингу, тимчасове погіршення стану атмосферного повітря зранку вівторка, 15 вересня, спостерігалось:
Уточнюється, що в інших населених пунктах Київської області (де здійснюється моніторинг), перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі - не спостерігалось.
"Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону", - додали у Київській ОВА.
Повідомляється, що основним забруднювачем атмосферного повітря виступає дрібнодисперсний пил.
Він може викликати дискомфорт при диханні:
До покращення ситуації фахівці радять місцевим мешканцям:
За якістю повітря в різних локаціях Київської області можна стежити онлайн - за допомогою даних української екологічної системи SaveEcoBot.
Вона моніторить інформацію про стан повітря у населених пунктах України в режимі реального часу.
При цьому індекс якості атмосферного повітря розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника - дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україну йде різке похолодання.
Крім того, ми пояснювали, як синоптична ситуація може впливати на якість повітря.
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