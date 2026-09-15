Дихати може бути важче: де у Київській області зафіксували забруднення повітря

В яких містах погіршилась якість повітря

Згідно з даними моніторингу, тимчасове погіршення стану атмосферного повітря зранку вівторка, 15 вересня, спостерігалось:

у Білій Церкві;

в Обухові.

Уточнюється, що в інших населених пунктах Київської області (де здійснюється моніторинг), перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі - не спостерігалось.

"Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону", - додали у Київській ОВА.

Чим забруднене повітря в цих містах

Повідомляється, що основним забруднювачем атмосферного повітря виступає дрібнодисперсний пил.

Він може викликати дискомфорт при диханні:

у людей старшого віку;

у людей, чутливих до подразнень;

у дітей.

Як радять діяти місцевим мешканцям

До покращення ситуації фахівці радять місцевим мешканцям:

тримати вікна зачиненими;

за можливості - обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря - використовувати його на максимальній потужності.

Публікація Київської ОВА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)

Як можна стежити за якістю повітря онлайн

За якістю повітря в різних локаціях Київської області можна стежити онлайн - за допомогою даних української екологічної системи SaveEcoBot.

Вона моніторить інформацію про стан повітря у населених пунктах України в режимі реального часу.

При цьому індекс якості атмосферного повітря розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника - дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.