Дышать может быть труднее: где в Киевской области зафиксировали загрязнение воздуха

Утром 15 сентября в нескольких городах Киевской области зафиксировали временное ухудшение состояния атмосферного воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской областной военной (государственной) администрации в Facebook.
Согласно данным мониторинга, временное ухудшение состояния атмосферного воздуха утром вторника, 15 сентября, наблюдалось:
Уточняется, что в других населенных пунктах Киевской области (где производится мониторинг), превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе - не наблюдалось.
"Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону", - добавили в Киевской ОВА.
Сообщается, что основным загрязнителем атмосферного воздуха выступает мелкодисперсная пыль.
Она может вызвать дискомфорт при дыхании:
До улучшения ситуации специалисты советуют местным жителям:
За качеством воздуха в разных локациях Киевской области можно следить онлайн - с помощью данных украинской экологической системы SaveEcoBot.
Она мониторит информацию о состоянии воздуха в населенных пунктах Украины в режиме реального времени.
При этом индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя - мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.
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