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Дышать может быть труднее: где в Киевской области зафиксировали загрязнение воздуха

12:34 15.09.2026 Вт
2 мин
Качество воздуха ухудшилось в двух городах столичного региона
aimg Ирина Костенко
В Киевской области зафиксировали загрязнение воздуха (фото иллюстративное: Getty Images)

Утром 15 сентября в нескольких городах Киевской области зафиксировали временное ухудшение состояния атмосферного воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской областной военной (государственной) администрации в Facebook.

В каких городах ухудшилось качество воздуха

Согласно данным мониторинга, временное ухудшение состояния атмосферного воздуха утром вторника, 15 сентября, наблюдалось:

  • в Белой Церкви;
  • в Обухове.

Уточняется, что в других населенных пунктах Киевской области (где производится мониторинг), превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе - не наблюдалось.

"Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону", - добавили в Киевской ОВА.

Чем загрязнен воздух в этих городах

Сообщается, что основным загрязнителем атмосферного воздуха выступает мелкодисперсная пыль.

Она может вызвать дискомфорт при дыхании:

  • у людей старшего возраста;
  • у людей, чувствительных к раздражениям;
  • у детей.

Как советуют действовать местным жителям

До улучшения ситуации специалисты советуют местным жителям:

  • держать окна закрытыми;
  • по возможности - ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
  • пить достаточно воды;
  • при наличии воздухоочистителя - использовать его на максимальной мощности.

Публикация Киевской ОВА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)

Как можно следить за качеством воздуха онлайн

За качеством воздуха в разных локациях Киевской области можно следить онлайн - с помощью данных украинской экологической системы SaveEcoBot.

Она мониторит информацию о состоянии воздуха в населенных пунктах Украины в режиме реального времени.

При этом индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя - мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украину идет резкое похолодание.

Кроме того, мы объясняли, как синоптическая ситуация может влиять на качество воздуха.

Читайте также, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.

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