"Динамо" безславно вилетіло з Ліги чемпіонів (відео)

Ліга чемпіонів, 3-тє коло кваліфікації, матч-відповідь

"Пафос" (Кіпр) – "Динамо" (Україна) – 2:0 (перший матч – 1:0)

Голи: Оршіч, 2, Коррея, 55

"Динамо": Нещерет, Дубінчак (Вівчаренко, 46), Михавко, Попов (Біловар, 65), Тимчик, Шапаренко, Бражко, Буяльський (Герреро, 60), Кабаєв (Пономаренко, 78), Ванат (Волошин, 78), Ярмоленко.

Катастрофа на другій хвилині

"Динамо" треба було швидко забивати, аби урівняти шанси за сумою двох матчів. Але вийшло навпаки. Вже перша атака кіпріотів завершилася голом у ворота киян.

В цьому епізоді жахливим було все – і провал київських оборонців, і незрозумілі дії на виході голкіпера Нещерета. У результаті тріо легіонерів "Пафоса" – Драгомір, Танковіч та Оршіч розкатали захист "біло-синіх" і останній відправив м'яч у ворота.

Кияни могли відносно швидко відігратися, але Буяльський, після прострілу Ярмоленка з кута штрафного, не зміг проштовхнути м'яч повз голкіпера.

Більше до перерви моментів у "Динамо" не було. А от "Пафос" зусиллями Танковіча, Корреї та Драгоміра міг збільшити перевагу.

Після перерви

Те що, не вдалося кіпріотам здійснити в першому таймі, вони зробили на початку другого. На 55-й хвилині Оршіч з лівого кута штрафного навісив точно на ногу Корреї, який злету влучив у ближній кут. 2:0 – гра фактично була зроблена.

Після цього команди вже відверто не рвали жили. "Динамо" зрозуміло марність своїх потуг. А "Пафос" – особливо не напружувався. Хоча і в такому економ-режими міг довести справу до розгрому.

Історичні наслідки поразки

Україна не буде представлена в основному раунді ЛЧ вперше за 20 років.

Востаннє Україна не була в основному етапі Ліги чемпіонів у сезоні-2005/06. Тоді у кваліфікації турніру "Шахтар" вилетів від італійського "Інтера" (0-2, 1-1), а "Динамо" – від швейцарського "Туна" (2-2, 0-1).

Що далі

"Динамо" попрощалося з Лігою чемпіонів та опустилося в Лігу Європи.

Для того, щоб потрапити до основного турніру ЛЄ, треба здолати одного суперника: кращого у парі "Хамарун Спартанс" (Мальта) – "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль). У першій грі на Мальті перемогу здобули ізраїльтяни – 2:1. Матч-відповідь відбудеться у четвер, 14 серпня.

Якщо ж "Динамо" поступиться і у плей-офф раунді ЛЄ, воно потрапить до основного турніру Ліги конференцій. Тож, єврокубкову осінь чемпіони України собі у будь-якому разі забезпечили.