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В "Дие" ввели новый способ авторизации

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство цифровых трансформаций запускает новый способ авторизации в приложении электронных сервисов "Дия". Теперь авторизоваться можно с помощью ID-карты.

Об этом в Facebook написал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что сейчас стартовал бета-тест NFC-авторизации и технологии PhotoID в приложении. С их помощью каждый украинец сможет пройти авторизацию в "Дие", если у него есть ID-карты.

"Сейчас в "Дие" доступна авторизация с помощью системы Bank ID НБУ, приложений Приват24 и monobank. Бета-тестировщики с ID-картой, которым еще нет 18 лет, или их банк не подключен к системе Bank ID НБУ, получат документы и услуги в "Дие". Обязательно проверьте, есть ли на вашем смартфоне NFC-модуль", - написал Федоров.

Вице-премьер добавил, что с помощью технологии PhotoID можно подтвердить личность вместо переавторизации.

"PhotoID достаточно, чтобы продолжать пользоваться "Дией" без необходимости снова авторизоваться и еще раз добавлять цифровые документы. Например, свидетельство о рождении вашего ребенка", - заявил он.

Пока услуга доступна для бета-тестировщиков. В скором времени ее планируют сделать доступной для всех.

Ранее РБК-Украина писало, что на сервисе "Дия" планируют запустить электронное поступление в вузы.

Также сообщалось, что с апреля в "Дие" планируют запустить шесть новых сервисов.

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Новости Украины сервисМихаил Федоровдія
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