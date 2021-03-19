ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На сервисе "Дия" планируют запустить электронное поступление в вузы

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 11:53
На сервисе "Дия" планируют запустить электронное поступление в вузы Фото: девушка (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Министерство образования и науки планирует запустить на электронном сервисе "Дия" функционал для электронного поступления в высшие учебные заведения. Там хотят предоставлять полную информацию для абитуриентов.

Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет в эфире "Сниданка с 1+1".

По его словам, в "Дия" планируют сосредоточить полный контент по электронному поступлению и электронного кабинета абитуриента. МОН также хочет продолжить развивать платформу "Всеукраинская школа онлайн". Там, в частности, планируют запустить в кабинет учителя и выпустить мобильные приложения.

Напомним, Кабинет министров создает Единый государственный веб-портал цифрового образования "Дия. Цифровое образования". На нем можно получить доступ к учебным материалам; образовательных ресурсов; а также информацию об организациях, которые могут предоставить доступ к цифровой образования. По результатам прохождения модулей можно будет получить электронный сертификат.

Как писало РБК-Украина, Шкарлет также заявлял, что в этом году в Украине начнут следить за трудоустройством выпускников вузов. МОН планирует запустить электронную систему мониторинга.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество вузы
NEWS
Киев в "красной" зоне карантина: что это значит
Киев в "красной" зоне карантина: что это значит
DAILY
Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине