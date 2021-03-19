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У "Дії" ввели новий спосіб авторизації

Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство цифрових трансформацій запускає новий спосіб авторизації в додатку електронних сервісів "Дія". Тепер можна авторизуватися за допомогою ID-карти.

Про це в Facebook написав віце-прем'єр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що зараз стартував бета-тест NFC-авторизації і технології PhotoID в додатку. З їх допомогою кожен українець зможе пройти авторизацію в "Дие", якщо у нього є ID-карти.

"Зараз в "Дії" доступна авторизація за допомогою системи Bank ID НБУ, додатків Приват24 і monobank. Бета-тестувальники з ID-картою, яким ще немає 18 років, або їх банк не підключений до системи Bank ID НБУ, отримають документи і послуги в "Дії". Обов'язково перевірте, чи є на вашому смартфоні NFC-модуль", - написав Федоров.

Віце-прем'єр додав, що з допомогою технології PhotoID можна підтвердити особу замість переавторизації.

"PhotoID достатньо, щоб продовжувати користуватися "Дією" без необхідності знову авторизуватися і ще раз додавати цифрові документи. Наприклад, свідоцтво про народження вашої дитини", - заявив він.

Поки послуга доступна для бета-тестувальників. Незабаром її планують зробити доступною для всіх.

Раніше РБК-Україна писало, що на сервісі "Дія" планують запустити електронний вступ до університетів.

Також повідомлялося, що з квітня в "Дії" планують запустити шість нових сервісів.

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Новини України сервисМихайло Федоровдія
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