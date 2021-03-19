У "Дії" ввели новий спосіб авторизації

Він зазначив, що зараз стартував бета-тест NFC-авторизації і технології PhotoID в додатку. З їх допомогою кожен українець зможе пройти авторизацію в "Дие", якщо у нього є ID-карти.

"Зараз в "Дії" доступна авторизація за допомогою системи Bank ID НБУ, додатків Приват24 і monobank. Бета-тестувальники з ID-картою, яким ще немає 18 років, або їх банк не підключений до системи Bank ID НБУ, отримають документи і послуги в "Дії". Обов'язково перевірте, чи є на вашому смартфоні NFC-модуль", - написав Федоров.

Віце-прем'єр додав, що з допомогою технології PhotoID можна підтвердити особу замість переавторизації.

"PhotoID достатньо, щоб продовжувати користуватися "Дією" без необхідності знову авторизуватися і ще раз додавати цифрові документи. Наприклад, свідоцтво про народження вашої дитини", - заявив він.

Поки послуга доступна для бета-тестувальників. Незабаром її планують зробити доступною для всіх.