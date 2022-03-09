В "Дие" появится новое цифровое удостоверение еДокумент, - Шмыгаль

Он рассказал, что такая услуга нужна украинцам, которых война застала врасплох, ведь многие граждане остались без документов.

"Он будет очень гибкий: будет содержать паспортные данные, ИНН, а также по возможности фото. Его будут признавать органы государственной власти, Нацполиция, военные на блокпостах", - сказал премьер.

В частности, услуга еДокумент станет автоматически доступной для всех пользователей в "Дие".