Украинцы через "Дію" смогут подать заявку на возмещение за уничтоженные дома

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал обновление функционала приложения "Дія" для пострадавших от войны России против Украины. Потерявшие крышу над головой получат компенсации.

Кабинет министров анонсировал первые шаги по помощи жертвам войны. Ориентировочно через неделю в приложении "Дія" появится возможность регистрировать заявки на поврежденное или разрушенное имущество.

"Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в "Дії". Мы уже создали "Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры". И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг", – заявил Шмыгаль.