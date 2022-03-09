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Украина получит 700 млн евро экстренной помощи от ЕС уже на следующей неделе

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Среда 09 марта 2022 22:48
Украина получит 700 млн евро экстренной помощи от ЕС уже на следующей неделе Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Украина ожидает первый транш от Европейского союза уже на следующей неделе, будет получено 700 млн евро от суммы в более чем один миллиард.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Дениса Шмыгаля премьер-министра Украины.

"На следующей неделе мы ожидаем первый транш в 300 млн евро макрофинансовой поддержки от Европейского Союза, который экстренно выделил нам 1,2 млрд евро. Через неделю - второй транш", - заявил глава правительства.

Денис Шмыгаль добавил, что США 8 марта увеличили с 10 до 12 млрд долларов потенциальный пакет помощи для Украины, который скоро рассмотрит Конгресс.

Также Всемирный банк утвердил пакет помощи размером 700 млн долларов. А Европейский банк реконструкции и развития объявил о выделении пакета устойчивости в сумме 2 млрд евро поддержки Украине.

Ранее мы писали, что уже через несколько часов МВФ рассмотрит вопрос выделения Украине 1,4 млрд долларов.

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