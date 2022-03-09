Украина получит 700 млн евро экстренной помощи от ЕС уже на следующей неделе
Украина ожидает первый транш от Европейского союза уже на следующей неделе, будет получено 700 млн евро от суммы в более чем один миллиард.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Дениса Шмыгаля премьер-министра Украины.
"На следующей неделе мы ожидаем первый транш в 300 млн евро макрофинансовой поддержки от Европейского Союза, который экстренно выделил нам 1,2 млрд евро. Через неделю - второй транш", - заявил глава правительства.
Денис Шмыгаль добавил, что США 8 марта увеличили с 10 до 12 млрд долларов потенциальный пакет помощи для Украины, который скоро рассмотрит Конгресс.
Также Всемирный банк утвердил пакет помощи размером 700 млн долларов. А Европейский банк реконструкции и развития объявил о выделении пакета устойчивости в сумме 2 млрд евро поддержки Украине.
Ранее мы писали, что уже через несколько часов МВФ рассмотрит вопрос выделения Украине 1,4 млрд долларов.
Все оперативные и только Проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!