У Дії з'явиться нове цифрове посвідчення єДокумент, - Шмигаль

Росія напала на Україну зненацька, і багато людей залишись без документів. Тому в "Дії" з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Дениса Шмигаля прем'єр-міністра України.

Зокрема, послуга єДокумент стане автоматично доступною для всіх користувачів "Дії".

"Він буде дуже гнучкий: міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах", - сказав прем’єр.

Він розповів, що така послуга потрібна українцям, яких війна застала зненацька, адже багато громадян залишились без документів.

Раніше ми повідомляли, що українці через "Дію" зможуть подати заявку на відшкодування за знищені домівки.

Також ми писали, що Україна отримає 700 млн євро екстреної допомоги від ЄС вже наступного тижня.

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