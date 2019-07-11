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Диалог с Россией нужно вести с позиции силы, - глава Минобороны ФРГ

Новости » Политика    11.07.2019 - 03:58
Диалог с Россией нужно вести с позиции силы, - глава Минобороны ФРГ
Фото: Урсула фон дер Ляйен (ickr.com/secdef)

Кандидат в председатели Еврокомиссии назвала действия Кремля в Украине противоречащими международному праву

Кандидат на пост председателя Еврокомиссии, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европе следует вести диалог с Россией "с позиции силы". Об этом она заявила в Европарламенте в среду, 10 июля, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что "Кремль не прощает слабостей", и добавила, что Россия остается соседом Европы, но действия Москвы в Украине противоречат международному праву.

Кандидат на пост главы Еврокомиссии также высказалась по ряду других значимых для Евросоюза тем, в частности, отметив, что выступает не за "европейскую армию", а за "армию европейцев" и решения об "опасных операциях" следует принимать на национальном уровне.

Кроме того, фон дер Ляйен призвала Евросоюз оказывать поддержку странам происхождения беженцев, чтобы избавиться от причин, побуждающих мигрантов направляться в Европу.

Она добавила, что планы по расширению численности персонала европейской пограничной службы Frontex до 10 тысяч человек следует реализовать  "гораздо раньше" 2027 года.

Напомним, 2 июля министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен была официально выдвинута на должность главы Еврокомиссии.

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