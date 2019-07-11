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Діалог з Росією треба вести з позиції сили, - глава Міноборони ФРН

Новини » Політика    11.07.2019 - 03:58
Діалог з Росією треба вести з позиції сили, - глава Міноборони ФРН
Фото: Урсула фон дер Ляєн (ickr.com/secdef)

Кандидат у голови Єврокомісії назвала дії Кремля в Україні такими, що суперечать міжнародному праву

Кандидат на посаду голови Єврокомісії, міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн вважає, що Європі слід вести діалог із Росією "з позиції сили". Про це вона заявила в Європарламенті в середу, 10 липня, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Фон дер Ляєн підкреслила, що "Кремль не прощає слабкостей", і додала, що Росія залишається сусідом Європи, однак дії Москви в Україні суперечать міжнародному праву.

Кандидат на посаду голови Єврокомісії також висловилася щодо низки інших значущих для Євросоюзу тем, зокрема, зазначивши, що виступає не за "європейську армію", а за "армію європейців" і рішення про "небезпечні операції" слід ухвалювати на національному рівні.

Крім того, фон дер Ляєн закликала Євросоюз надавати підтримку країнам походження біженців, щоб позбутися причин, що спонукають мігрантів прямувати в Європу.

Вона додала, що плани з розширення кількості персоналу європейської прикордонної служби Frontex до 10 тисяч осіб слід реалізувати "набагато раніше" 2027 року.

Нагадаємо, 2 липня міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн була офіційно висунута на посаду голови Єврокомісії.

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