Трудно понять, о чем говорил Путин: Кулеба опроверг прогресс в переговорах с Россией

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о прогрессе в переговорах с Украиной. Зато глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг его слова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Кулебы.

"В переговорах не было никакого прогресса, поэтому мне трудно понять, о каком прогрессе говорит президент Путин",- заявил Кулеба. По словам министра переговоры на высоком уровне с главой МИД России Сергеем Лавровым на этой неделе не принесли никаких результатов.