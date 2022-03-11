Трудно понять, о чем говорил Путин: Кулеба опроверг прогресс в переговорах с Россией
Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о прогрессе в переговорах с Украиной. Зато глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг его слова.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Кулебы.
"В переговорах не было никакого прогресса, поэтому мне трудно понять, о каком прогрессе говорит президент Путин",- заявил Кулеба.
По словам министра переговоры на высоком уровне с главой МИД России Сергеем Лавровым на этой неделе не принесли никаких результатов.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности встречи главы МИД Дмитрия Кулебы и его российского коллеги Сергея Лаврова. На следующий день переговорщики Путина доложили президенту о якобы прогрессе в переговорах с украинской стороной.
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