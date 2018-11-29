В ГФС посчитали потери госбюджета от блокирования границ владельцами "евроблях"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего потерь насчитали на Львовской таможне

Из-за блокирования границ собственниками "евроблях", государственный бюджет Украины ежедневно терял около 45 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную фискальную службу (ГФС).

Самая высокая сумма потерь начислений в госбюджет приходится на Львовскую таможню.

"Из-за блокирования пунктов пропуска Волынской, Закарпатской и Львовской таможен ГФС владельцами транспортных средств на иностранной регистрации государственный бюджет ежедневно в среднем терял около 45 млн грн. Львиная доля потерь пришлась на Львовскую таможню - 30 млн грн", - отметили в ГФС.

Также добавили, что если, например, 20 ноября среднедневные отчисления от этих трех таможен составляли 189 млн гривен, то уже 27 ноября показатель составил 145 млн гривен.

Напомним, что новые правила ввоза автомобилей на еврономерах вступили в силу 25 ноября. В тот же день начались массовые протесты, которые продолжались более двух суток. 27 ноября частично пункты пропуска были разблокированы. Сейчас все работают в штатном режиме.

Отметим, что Черновицкая таможня 27 ноября оформила первый автомобиль на еврономерах по новому законодательству. Растаможивание автомобиля Renault Laguna 2004 года обошлось в 50 тыс. гривен.