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В ГФС посчитали потери госбюджета от блокирования границ владельцами "евроблях"

Новости » Экономика    29.11.2018 - 18:28
В ГФС посчитали потери госбюджета от блокирования границ владельцами "евроблях"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего потерь насчитали на Львовской таможне

Из-за блокирования границ собственниками "евроблях", государственный бюджет Украины ежедневно терял около 45 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную фискальную службу (ГФС).

Самая высокая сумма потерь начислений в госбюджет приходится на Львовскую таможню.

"Из-за блокирования пунктов пропуска Волынской, Закарпатской и Львовской таможен ГФС владельцами транспортных средств на иностранной регистрации государственный бюджет ежедневно в среднем терял около 45 млн грн. Львиная доля потерь пришлась на Львовскую таможню - 30 млн грн", - отметили в ГФС.

Также добавили, что если, например, 20 ноября среднедневные отчисления от этих трех таможен составляли 189 млн гривен, то уже 27 ноября показатель составил 145 млн гривен.

В ГФС посчитали потери госбюджета от блокирования границ владельцами &quot;евроблях&quot;

Напомним, что новые правила ввоза автомобилей на еврономерах вступили в силу 25 ноября. В тот же день начались массовые протесты, которые продолжались более двух суток. 27 ноября частично пункты пропуска были разблокированы. Сейчас все работают в штатном режиме.

Отметим, что Черновицкая таможня 27 ноября оформила первый автомобиль на еврономерах по новому законодательству. Растаможивание автомобиля Renault Laguna 2004 года обошлось в 50 тыс. гривен.

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