У ДФС порахували втрати держбюджету від блокування кордонів вланиками "євроблях"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Набільше втрат нарахували на Львівській митниці

Через блокування кордонів власниками "євроблях" державний бюджет України щодня втрачав близько 45 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну фіскальну службу (ДФС).

Набільша сума втрат нарахувань до держбюджету припадає на Львівську митницю.

"Через блокування пунктів пропуску Волинської, Закарпатської та Львівської митниць ДФС власниками транспортних засобів на іноземній реєстрації державний бюджет щодня в середньому втрачав близько 45 млн грн. Левова доля втрат прийшлася на Львівську митницю - 30 млн грн", - зазначили у ДФС.

Також навели приклад динаміки нарахувань. Якщо, наприклад, 20 листопада середньоденні відрахування від цих трьох митниць складали 189 млн гривень, то вже 27 листопада показник склав 145 млн гривень.

Нагадаємо, що нові правила щодо ввезення автомобілів на єврономерах набули чинності 25 листопада. Того ж дня розпочалися масові протести, які тривали понад дві доби. 27 листопада частково пункти пропуску були розблоковані. Наразі всі працюють в штатному режимі.

Зазначимо, що Чернівецька митниця 27 листопада оформила перший автомобіль на єврономерах за новим законодавством. Розмитнення автомобіля Renault Laguna 2004 року обійшлося в 50 тис. гривень.