Дезінформують щодо відключень. В "Укренерго" попередили про шахраїв

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Шахраї знову використовують назву нашої компанії у своїх цілях. На цей раз вони створили фейковий Telegram-канал про відключення, скопіювавши наш логотип", - пише пресслужба.

Зазначається, що правдива інформація про енергопостачання оприлюднюється виключно на офіційних сайтах й сторінках місцевих обленерго. Також її можна дізнатись в особистому електронному кабінеті споживача.



"Будь ласка, надсилайте скарги на такі неправдиві повідомлення і не допускайте їх поширення", - додає пресслужба.