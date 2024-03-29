Дезінформують щодо відключень. В "Укренерго" попередили про шахраїв
Шахраї створюють фейкові Telegram-канали "Укренерго", аби дезінформувати громадян щодо графіків відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".
"Шахраї знову використовують назву нашої компанії у своїх цілях. На цей раз вони створили фейковий Telegram-канал про відключення, скопіювавши наш логотип", - пише пресслужба.
Зазначається, що правдива інформація про енергопостачання оприлюднюється виключно на офіційних сайтах й сторінках місцевих обленерго. Також її можна дізнатись в особистому електронному кабінеті споживача.
"Будь ласка, надсилайте скарги на такі неправдиві повідомлення і не допускайте їх поширення", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про шахраїв, які розсилають фейкові повідомлення з проханням підписати петицію для того, щоб викрасти акаунти українців у WhatsApp.
Згідно з опитуванням, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті.
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