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Дезінформують щодо відключень. В "Укренерго" попередили про шахраїв

П'ятниця 29 березня 2024 13:42
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Дезінформують щодо відключень. В "Укренерго" попередили про шахраїв Фото: в "Укренерго" попередили про шахраїв (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Шахраї створюють фейкові Telegram-канали "Укренерго", аби дезінформувати громадян щодо графіків відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Шахраї знову використовують назву нашої компанії у своїх цілях. На цей раз вони створили фейковий Telegram-канал про відключення, скопіювавши наш логотип", - пише пресслужба.

Зазначається, що правдива інформація про енергопостачання оприлюднюється виключно на офіційних сайтах й сторінках місцевих обленерго. Також її можна дізнатись в особистому електронному кабінеті споживача.

"Будь ласка, надсилайте скарги на такі неправдиві повідомлення і не допускайте їх поширення", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про шахраїв, які розсилають фейкові повідомлення з проханням підписати петицію для того, щоб викрасти акаунти українців у WhatsApp.

Згідно з опитуванням, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті.

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