"Підпишіть петицію". МВС попередило українців про нову схему шахраїв

Зловмисники розсилають фейкові повідомлення з проханням підписати петицію для того, щоб викрасти акаунти українців у WhatsApp.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

"Підпишіть петицію. Залишилося зібрати зовсім небагато - розповідаємо про нову шахрайську схему", - написали в МВС. За даними міністерства, злочинці діють за таким алгоритмом: пропонують проголосувати за фішинговим посиланням;

просять увійти у WhatsApp;

отримують доступ до вашого акаунта. Водночас правоохоронці пояснили українцям, як вберегти себе. Для цього необхідно дотримуватись кількох правил, закрема: не переходьте за сумнівними посиланнями, які вам надіслали з невідомого номеру.

перевіряйте отриману інформацію. "Не давайте шахраям вас ошукати. В інакшому випадку - звертайтеся за допомогою до поліції. Бережіть себе", - додали в МВС. Правоохоронці також наголосили, що посилання на офіційний сайт "Електронні петиції" виглядає так: https://petition.president.gov.ua