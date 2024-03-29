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Дезинформируют об отключениях. В "Укрэнерго" предупредили о мошенниках

Пятница 29 марта 2024 13:42
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Дезинформируют об отключениях. В "Укрэнерго" предупредили о мошенниках Фото: в "Укрэнерго" предупредили о мошенниках (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Мошенники создают фейковые Telegram-каналы "Укрэнерго", чтобы дезинформировать граждан относительно графиков отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Мошенники снова используют название нашей компании в своих целях. На этот раз они создали фейковый Telegram-канал об отключении, скопировав наш логотип", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что правдивая информация об энергоснабжении публикуется исключительно на официальных сайтах и страницах местных облэнерго. Также ее можно узнать в личном электронном кабинете потребителя.

"Пожалуйста, присылайте жалобы на такие ложные сообщения и не допускайте их распространения", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о мошенниках, рассылающих фейковые сообщения с просьбой подписать петицию для того, чтобы похитить аккаунты украинцев у WhatsApp.

Согласно опросу, жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Чаще обманывают при покупке или продаже товаров в интернете.

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